Вареники – один из символов украинской национальной кухни. Их готовят из пресного теста с добавлением начинки из мяса, овощей, грибов или творога. Также в блюдо добавляют сезонные фрукты и ягоды.
Читайте также Аппетитные куриные ножки и бедра: рецепты с рисом, в тортильях, с баклажанами и в фольге
К вашему вниманию простой рецепт пышных и ароматных вареников с клубникой, которые вы легко приготовите дома. Для того чтобы начинка вареников не разваривалась – добавьте крахмал с сахаром, который впитает клубничный сок.
Готовые вареники подавайте с йогуртом, сметаной или сгущенкой. Мы уверены, что сладкий десерт понравится детям и взрослым.
Рецепт вареников с клубникой
- Время: 30 – 35 минут
- Порции: 2 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 155 ккал
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
Процесс просеивания муки / Фото Pexels
- В миске смешайте яйца с солью, добавьте кефир, соду, перемешайте до однородной консистенции.
- В два этапа – добавьте муку, масло, перемешайте.
- Замесите эластичное тесто, оставьте на десять минут.
Тесто/ Фото Unsplash
- Для приготовления начинки тщательно помойте клубнику, очистите от листьев, нарежьте ломтиками, выложите в миску. Отдельно в миске соедините крахмал с сахаром.
Свежая почищенная клубника / Фото Unsplash
- Разделите тесто на две части, раскатайте лепешки.
Лепешка из теста/ Фото Unsplash
- С помощью кухонного кольца вырежьте кружочки из теста. В середину выложите ломтики клубники, добавьте сахар с крахмалом.
Кружочки из теста для вареников / Фото Unsplash
- Сформируйте вареники, закрепите края, выложите на доску и посыпьте мукой.
Вареники/ Фото Pexels
- Поставьте на огонь кастрюлю с водой, доведите до кипения, добавьте соль, выложите вареники, варите в течение 7 минут до готовности. Сцедите воду.
Отваренные вареники с клубникой/ Фото Freepik
- Выложите готовые вареники в тарелку, добавьте сливочное масло, сметану. Подавайте горячими. Приятного аппетита!