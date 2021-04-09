Вареники с сыром и брокколи: рецепт от Джейми Оливера
Известный английский шеф-повар, ресторатор Джейми Оливер поделился с читателями рецептом вареников с сыром и брокколи, которые вы можете приготовить для своих родных на ужин.
Источник:jamieoliver.com
Джейми Оливер предлагает приготовить вкусные вареники с золотой корочкой. В начинку добавить брокколи, тертый сыр и ароматный томатный соус. Вкусное и оригинальное блюдо понравится всем.
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Рецепт вареників
- Для приготовления теста просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку с солью, добавьте яйцо, воды. Замесите тесто, заверните в пищевую пленку, оставьте в холодильнике.
- Тщательно помойте брокколи, разделите на соцветия, отварите в кастрюле с кипятком в течение 8 минут.
- Чеснок очистите, измельчите ножом.
- Сыр натрите на крупной терке.
- В миску выложите половину брокколи, разомните вилкой, добавьте сыр, чеснок, сметану, перемешайте.
- Раскатайте тесто, разделите на 8 частей, сформируйте круги размером 14 сантиметров, выложите начинку, сформируйте вареники, закрепите края.
- Разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло, половину брокколи, добавьте кипяток, выложите вареники, накройте крышкой, тушите в течение 4 минут с двух сторон. Далее – влейте томаты, еще тушите в течение 2-3 минут.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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