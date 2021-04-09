Известный английский шеф-повар, ресторатор Джейми Оливер поделился с читателями рецептом вареников с сыром и брокколи, которые вы можете приготовить для своих родных на ужин.

Джейми Оливер предлагает приготовить вкусные вареники с золотой корочкой. В начинку добавить брокколи, тертый сыр и ароматный томатный соус. Вкусное и оригинальное блюдо понравится всем. Читайте также Запеченные кабачки с сыром: домашний рецепт Рецепт вареників Ингредиенты:

– 100 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 375 граммов брокколи (1 капуста);

– 25 граммов сыра Чеддер;

– 2 зубчика чеснока (или 10 граммов сушеного);

– 1 столовая ложка сметаны 15–20%;

– оливковое масло;

– 1 банка томатов черри (400 граммов). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamie Oliver (@jamieoliver) Для приготовления теста просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку с солью, добавьте яйцо, воды. Замесите тесто, заверните в пищевую пленку, оставьте в холодильнике. Тщательно помойте брокколи, разделите на соцветия, отварите в кастрюле с кипятком в течение 8 минут. Чеснок очистите, измельчите ножом. Сыр натрите на крупной терке. В миску выложите половину брокколи, разомните вилкой, добавьте сыр, чеснок, сметану, перемешайте. Раскатайте тесто, разделите на 8 частей, сформируйте круги размером 14 сантиметров, выложите начинку, сформируйте вареники, закрепите края. Разогрейте сковороду, добавьте оливковое масло, половину брокколи, добавьте кипяток, выложите вареники, накройте крышкой, тушите в течение 4 минут с двух сторон. Далее – влейте томаты, еще тушите в течение 2-3 минут. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!