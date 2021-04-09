Вареники з сиром і броколі: рецепт від Джеймі Олівера
Відомий англійський шеф-кухар, ресторатор Джеймі Олівер поділився з читачами рецептом вареників з сиром і броколі, які ви можете приготувати для своїх рідних на вечерю.
Джерело:jamieoliver.com
Джеймі Олівер пропонує приготувати смачні вареники з золотою скоринкою. До начинки додайте броколі, тертий сир та ароматний томатний соус. Смачна та оригінальна страва, сподобається усім.
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Рецепт вареників
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте яйце, води. Замісіть тісто, загорніть харчовою плівкою, залиште у холодильнику.
- Ретельно помийте броколі, розділіть на суцвіття, відваріть у каструлі з окропом протягом 8 хвилин.
- Чеснок почистіть, подрібніть ножем.
- Сир натріть на грубій тертці.
- У миску викладіть половину броколі, розімніть за допомогою виделки, додайте сир, часник, сметану, перемішайте.
- Розкатайте тісто, розділіть на 8 частин, сформуйте кружальця 14 сантиметрів, викладіть начинку, сформуйте вареники, закріпіть краї.
- Розігрійте пательню, додайте оливкову олію, половину броколі, додайте окріп, викладіть вареники, накрийте кришкою, тушкуйте протягом 4 хвилин з двох сторін. Далі – влийте томати, ще тушкуйте протягом 2-3 хвилин.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
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