Відомий англійський шеф-кухар, ресторатор Джеймі Олівер поділився з читачами рецептом вареників з сиром і броколі, які ви можете приготувати для своїх рідних на вечерю.

Джеймі Олівер пропонує приготувати смачні вареники з золотою скоринкою. До начинки додайте броколі, тертий сир та ароматний томатний соус. Смачна та оригінальна страва, сподобається усім. Читайте також Запечені кабачки з сиром: домашній рецепт Рецепт вареників Інгредієнти:

– 100 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 375 грамів броколі (1 головка);

– 25 грамів сиру Чедер;

– 2 зубчики часнику (або 10 грамів сушеного);

– 1 столова ложка сметани 15-20%;

– оливкова олія;

– 1 банка томатів чері (400 грамів); Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamie Oliver (@jamieoliver) Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте яйце, води. Замісіть тісто, загорніть харчовою плівкою, залиште у холодильнику. Ретельно помийте броколі, розділіть на суцвіття, відваріть у каструлі з окропом протягом 8 хвилин. Чеснок почистіть, подрібніть ножем. Сир натріть на грубій тертці. У миску викладіть половину броколі, розімніть за допомогою виделки, додайте сир, часник, сметану, перемішайте. Розкатайте тісто, розділіть на 8 частин, сформуйте кружальця 14 сантиметрів, викладіть начинку, сформуйте вареники, закріпіть краї. Розігрійте пательню, додайте оливкову олію, половину броколі, додайте окріп, викладіть вареники, накрийте кришкою, тушкуйте протягом 4 хвилин з двох сторін. Далі – влийте томати, ще тушкуйте протягом 2-3 хвилин. Викладіть на тарілку. Смачного!