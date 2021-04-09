Думаете, что приготовить из кабачков? Мы подготовили для вас простой рецепт, который вы легко можете подать на обед или ужин.

Кабачки содержат много витаминов. Это универсальный, низкокалорийный овощ, который сочетается с любыми другими продуктами. Запеченные кабачки с сыром, томатами и сметанным соусом понравятся всей вашей семье. Читайте также Запеканка из кабачков: простой рецепт Кабачки с сыром Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– 1 луковица;

– 1 томат;

– 150 граммов твердого сыра;

– 2-3 столовые ложки сметаны 15-20%;

– щепотка мускатного ореха;

– укроп;

– 1 зубчик чеснока;

– подсолнечное масло;

– перец;

– соль. Запеченные кабачки с сыром / Фото Freepik Для приготовления тщательно помойте кабачки, разрежьте пополам. С помощью ложки удалите мякоть. Очистите лук, измельчите ножом. Чеснок очистите, пропустите через пресс. Томат помойте, нарежьте маленькими кубиками. Для приготовления начинки на сковороде с маслом обжарьте до золотой корочки лук с чесноком, добавьте томат, соль, перец, щепотку мускатного ореха, сметану, тушите несколько минут до готовности. Сыр натрите на крупной терке. Помойте укроп, измельчите ножом. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, противень выстелите пергаментом, выложите кабачки, добавьте начинку, сверху выложите сыр. Отправьте запекаться в течение 20-25 минут до готовности. Выложите на тарелку, сверху украсьте укропом. Приятного аппетита!