Запеченные кабачки с сыром: домашний рецепт
Думаете, что приготовить из кабачков? Мы подготовили для вас простой рецепт, который вы легко можете подать на обед или ужин.
Источник:24 канал
Кабачки содержат много витаминов. Это универсальный, низкокалорийный овощ, который сочетается с любыми другими продуктами. Запеченные кабачки с сыром, томатами и сметанным соусом понравятся всей вашей семье.
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Кабачки с сыром
Запеченные кабачки с сыром / Фото Freepik
- Для приготовления тщательно помойте кабачки, разрежьте пополам. С помощью ложки удалите мякоть.
- Очистите лук, измельчите ножом.
- Чеснок очистите, пропустите через пресс.
- Томат помойте, нарежьте маленькими кубиками.
- Для приготовления начинки на сковороде с маслом обжарьте до золотой корочки лук с чесноком, добавьте томат, соль, перец, щепотку мускатного ореха, сметану, тушите несколько минут до готовности.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Помойте укроп, измельчите ножом.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, противень выстелите пергаментом, выложите кабачки, добавьте начинку, сверху выложите сыр. Отправьте запекаться в течение 20-25 минут до готовности.
- Выложите на тарелку, сверху украсьте укропом. Приятного аппетита!
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