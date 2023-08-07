Вареники с вишнями – вкусное и сытное блюдо, которое любят не только взрослые, но и дети. Обязательно приготовьте их из заварного теста.

Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом

Эластичное тесто, которое подойдет и для других начинок, оно прекрасно замораживается и не трескается при варке. А второе – обязательно подмораживаем вишенки перед тем как класть в вареник. Так удобнее!

Рецепт вареников с вишнями

Время: 1 час

1 час Порции: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 500 граммов семола;

– 650 – 700 граммов кипятка;

– 50 граммов масла;

– 12 граммов соли.

Приготовление:

Смешайте муку и семолу, влейте в нее кипяток и растительное масло. Текстура должна получиться эластичной, но не очень мягкой.

Потом добавляйте соль и еще раз вымешайте. Замотайте тесто пищевой пленкой и отправьте в холодильник до полного остывания.

Вишни моем, чистим от камешков и посыпаем сахаром. Чтобы с ней было легко работать и она текла во время лепки – отправляем в морозилку.

Раскатываем тесто на вареники, вырезаем кольца и начиняем вишнями. Формируем вареники и отвариваем в кипящей воде несколько минут. Поднялись на верх – доставайте.

Полим сливочным маслом, медом или посыпаем сахаром.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить пиццу без теста по нашему рецепту.