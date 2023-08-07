Вареники з вишнями – смачна та ситна страва, яку полюблять не тільки дорослі, а й діти. Обов'язково приготуйте їх із заварного тіста.

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Еластичне тісто, яке підійде і для інших начинок, воно прекрасно заморожується і не тріскається при варінні. А друге – обов'язково підморожуємо вишеньки перед тим як класти у вареник. Так зручніше!

Рецепт вареників з вишнями

  • Час: 1 година
  • Порції: 2

Приготування:

  • Змішайте борошно та семолу, влийте в нього кипʼяток та олію. Текстура має вийти еластичною, але не дуже мʼякою.
  • Вже потім додавайте сіль та ще раз вимішайте. Замотайте тісто харчовою плівкою і відправте в холодильник до повного вистигання.
  • Вишні миємо, чистимо від камінчиків та посипаємо цукром. Щоб з нею було легко працювати і вона текла підчас ліплення – відправляємо в морозилку.
  • Розкачуємо тісто на вареники, вирізаємо кільця та начиняємо вишнями. Формуємо вареники та відварюємо у киплячій воді кілька хвилин. Піднялися на верх – діставайте.
  • Поливаємо вершковим маслом, медом чи посипаємо цукром.

Смачного!