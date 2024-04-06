Не только творог или картофель: готовим вареники с необычной начинкой – дети будут в восторге

6 апреля 2024, 18:24
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Источник:

Papilot

Вареники – очень популярное блюдо украинской кухни, знакомое каждому с детства. Но что делать, когда стандартные начинки надоели? Пришло время для экспериментов!

Чем обычно начиняют вареники? Сыром, капустой, картофелем, мясом, грибами. А почему бы не приготовить вареники с бананами и шоколадом?

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Вареники с бананом и шоколадом

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– пол литра теплой воды;
– пол килограмма муки;
– щепотка соли;
– 4 больших банана;
– 100 грамм молочного шоколада.

Приготовление:

  1. Шоколад натрите на крупной терке.
  2. Бананы очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками.
  3. В большой миске смешайте муку и соль и, понемногу добавляя воду, замесите тесто.
  4. Тесто тонко раскатайте и стаканом или специальной формой вырежьте из него кружочки.
  5. Сформируйте из них вареники, начиняя каждый бананами и шоколадом.
  6. Вскипятите в кастрюле подсоленную воду. Отправьте в нее вареники и варите их, пока не всплывут на поверхность.
  7. Подавайте вареники с подслащенными сливками.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська