Чем обычно начиняют вареники? Сыром, капустой, картофелем, мясом, грибами. А почему бы не приготовить вареники с бананами и шоколадом?
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Вареники с бананом и шоколадом
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Шоколад натрите на крупной терке.
- Бананы очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками.
- В большой миске смешайте муку и соль и, понемногу добавляя воду, замесите тесто.
- Тесто тонко раскатайте и стаканом или специальной формой вырежьте из него кружочки.
- Сформируйте из них вареники, начиняя каждый бананами и шоколадом.
- Вскипятите в кастрюле подсоленную воду. Отправьте в нее вареники и варите их, пока не всплывут на поверхность.
- Подавайте вареники с подслащенными сливками.