Вы могли делать это неправильно: узнайте как варить гречку, чтобы ее ели все

Гречку можно просто залить водой и оставить на ночь. Утром она будет готова к употреблению.

Если вы хотите добавить новый вкус к привычной каше, попробуйте обжарить ее перед варкой. В этом же рецепте вы узнаете традиционный способ приготовления гречки.

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Как варить гречку

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 230 граммов гречки;

– 625 миллилитров воды;

– 30 миллилитров масла;

– 5 грамм соли.



Гречка – чрезвычайно проста в приготовлении / Фото Unsplash

Приготовление:

Гречневую крупу переберите, помойте и залейте холодной водой. По желанию добавьте соль, подсолнечное или сливочное масло. Накройте кастрюлю крышкой и доведите до кипения. Далее нужно убавить огонь до минимума и поварить еще 10 минут под крышкой.

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