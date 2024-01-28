Гречку можно просто залить водой и оставить на ночь. Утром она будет готова к употреблению.

Если вы хотите добавить новый вкус к привычной каше, попробуйте обжарить ее перед варкой. В этом же рецепте вы узнаете традиционный способ приготовления гречки.

Читайте также Ваша жизнь поделится на до и после: как быстро почистить рыбу – 3 хитрых способа

Как варить гречку

  • Время: 20 минут
  • Порций: 3

Вы могли делать это неправильно: узнайте как варить гречку, чтобы ее ели все
Гречка – чрезвычайно проста в приготовлении / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Гречневую крупу переберите, помойте и залейте холодной водой.
  2. По желанию добавьте соль, подсолнечное или сливочное масло.
  3. Накройте кастрюлю крышкой и доведите до кипения.
  4. Далее нужно убавить огонь до минимума и поварить еще 10 минут под крышкой.