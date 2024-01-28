Попытайтесь воспользоваться этими советами. С ними чистка рыбы пройдет, как по маслу.
Стоит попробовать Вкусность из глубины веков: готовим барские гречаники с мясом
Чистка рыбы кипятком
Повара в рыбных ресторанах часто просто заливают рыбу кипятком, чтобы легко избавиться от чешуи.
- Рыбу помещают в кастрюлю и выливают на нее кипяток. Вода должна полностью покрывать рыбу.
- После кипятка рыбу погружают в холодную воду.
- Далее достаточно провести ножом против роста чешуек и они легко снимутся, не загрязняя поверхность.
Этот метод особенно эффективен для молодой и мелкой рыбы.
Чистка в кастрюле
Рыбу можно также можно просто почистить, если замочить ее в кастрюле с прохладной водой на 15 минут. Этот способ немного размягчит чешую, что позволит снять ее аккуратно.
Рыбу чистят ножом прямо в кастрюле, начиная с хвоста и продвигаясь к голове. Чешуя остается в воде и не разлетается вокруг.
Чистка с помощью скребка и газеты
Если рыба слишком большая и ее неудобно чистить в кастрюле, то используйте газету. Так она не будет скользить по столу, а вся грязь останется на бумаге.
Очищайте рыбу с помощью железного кухонного скребка, совершая движения от хвоста к голове. Чтобы она не скользила в руке, смочите пальцы и посыпьте их солью.