Попытайтесь воспользоваться этими советами. С ними чистка рыбы пройдет, как по маслу.

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Чистка рыбы кипятком

Повара в рыбных ресторанах часто просто заливают рыбу кипятком, чтобы легко избавиться от чешуи.

Рыбу помещают в кастрюлю и выливают на нее кипяток. Вода должна полностью покрывать рыбу.

После кипятка рыбу погружают в холодную воду.

Далее достаточно провести ножом против роста чешуек и они легко снимутся, не загрязняя поверхность.

Этот метод особенно эффективен для молодой и мелкой рыбы.

Чистка в кастрюле

Рыбу можно также можно просто почистить, если замочить ее в кастрюле с прохладной водой на 15 минут. Этот способ немного размягчит чешую, что позволит снять ее аккуратно.

Рыбу чистят ножом прямо в кастрюле, начиная с хвоста и продвигаясь к голове. Чешуя остается в воде и не разлетается вокруг.

Чистка с помощью скребка и газеты

Если рыба слишком большая и ее неудобно чистить в кастрюле, то используйте газету. Так она не будет скользить по столу, а вся грязь останется на бумаге.

Очищайте рыбу с помощью железного кухонного скребка, совершая движения от хвоста к голове. Чтобы она не скользила в руке, смочите пальцы и посыпьте их солью.

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