Ви могли робити це неправильно: дізнайтеся як варити гречку, щоб її їли всі

Гречку можна просто залити водою і залишити на ніч. Зранку вона буде готова для споживання.

Якщо ви хочете додати нового смаку до звичної каші, спробуйте обсмажити її перед варінням. У цьому ж рецепті ви дізнаєтеся традиційний спосіб приготування гречки.

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Як варити гречку

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 3

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Гречка – надзвичайно проста у приготуванні / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Гречану крупу переберіть, помийте та залийте холодною водою.
  2. За бажанням додайте сіль, олію або масло.
  3. Накрийте каструлю кришкою та доведіть до кипіння.
  4. Далі потрібно зменшити вогонь до мінімуму і поварити ще 10 хвилин під кришкою.