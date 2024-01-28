Ви могли робити це неправильно: дізнайтеся як варити гречку, щоб її їли всі

Гречку можна просто залити водою і залишити на ніч. Зранку вона буде готова для споживання.

Якщо ви хочете додати нового смаку до звичної каші, спробуйте обсмажити її перед варінням. У цьому ж рецепті ви дізнаєтеся традиційний спосіб приготування гречки.

Читайте також Ваше життя поділиться на до і після: як швидко почистити рибу – 3 хитрі способи

Як варити гречку

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 230 грамів гречки;

– 625 мілілітрів води;

– 30 мілілітрів олії;

– 5 грамів солі.



Гречка – надзвичайно проста у приготуванні / Фото Unsplash

Приготування:

Гречану крупу переберіть, помийте та залийте холодною водою. За бажанням додайте сіль, олію або масло. Накрийте каструлю кришкою та доведіть до кипіння. Далі потрібно зменшити вогонь до мінімуму і поварити ще 10 хвилин під кришкою.

Буде цікаво! Дізнайтеся, скільки часу треба варити рис.