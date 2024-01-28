Вы могли делать это неправильно: узнайте как варить гречку, чтобы ее ели все
28 января 2024, 22:10Читати новину українською
Источник:Smakplus
Гречка – полезная, вкусная и диетическая крупа. Кроме того, она абсолютно элементарно готовится.
Гречку можно просто залить водой и оставить на ночь. Утром она будет готова к употреблению.
Если вы хотите добавить новый вкус к привычной каше, попробуйте обжарить ее перед варкой. В этом же рецепте вы узнаете традиционный способ приготовления гречки.
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Как варить гречку
- Время: 20 минут
- Порций: 3
– 230 граммов гречки;
– 625 миллилитров воды;
– 30 миллилитров масла;
– 5 грамм соли.
Гречка – чрезвычайно проста в приготовлении / Фото Unsplash
Приготовление:
- Гречневую крупу переберите, помойте и залейте холодной водой.
- По желанию добавьте соль, подсолнечное или сливочное масло.
- Накройте кастрюлю крышкой и доведите до кипения.
- Далее нужно убавить огонь до минимума и поварить еще 10 минут под крышкой.