Рецепт, который точно удастся: как приготовить классический холодец без желатина
28 декабря 2023, 22:45Читати новину українською
Источник:УНИАН
Пожалуй, на каждом украинском праздничном столе есть холодец. Хотя его приготовление немного длительное, оно того стоит.
Многие готовят холодец с желатином. Однако в классическом рецепте его нет.
Стоит попробовать Экспериментировать лучше с "Легко!": топ-3 закуски с нагетсами, которые поразят вкусом
Классический рецепт холодца
- Время: 6 часов
- Порций: 10
– 1,8 килограмма свиной голяшки;
– 1,8 килограмма телячьей голяшки;
– 8 зубчиков чеснока;
– 400 граммов моркови;
– 700 граммов лука;
– 10 лавровых листьев;
– 10 граммов петрушки;
– морская соль по вкусу;
– 2 столовые ложки перца горошком;
– 15 горошин душистого перца;
– 6 литров воды.
Приготовление:
- Налейте в кастрюлю воду, доведите ее до кипения и положите в кипяток мясо. Убавьте огонь и оставьте на 20 – 30 минут, пока не образуется пенка. Соберите ее, добавьте в бульон лук, морковь, лавровый лист, перец и соль. Оставьте томиться на медленном огне 6 часов. После этого достаньте лук и варите еще 4 часа.
- Достаньте из бульона морковь. Мясо также следует извлечь и охладить. Процедите бульон через марлю или сито. Раздавите чеснок и добавьте его в бульон, в случае необходимости посолите. Форму для заливки застелите пищевой пленкой, мясо разберите на кусочки.
- Выложите листья петрушки на форму, сверху уложите мясо. Залейте все бульоном и поставьте в холодильник. Застывший холодец накройте тарелкой и переверните.