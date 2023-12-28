Рецепт, который точно удастся: как приготовить классический холодец без желатина

28 декабря 2023, 22:45
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Источник:

УНИАН

Пожалуй, на каждом украинском праздничном столе есть холодец. Хотя его приготовление немного длительное, оно того стоит.

Многие готовят холодец с желатином. Однако в классическом рецепте его нет.

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Классический рецепт холодца

  • Время: 6 часов
  • Порций: 10
Ингредиенты:
– 1,8 килограмма свиной голяшки;
– 1,8 килограмма телячьей голяшки;
– 8 зубчиков чеснока;
– 400 граммов моркови;
– 700 граммов лука;
– 10 лавровых листьев;
– 10 граммов петрушки;
– морская соль по вкусу;
– 2 столовые ложки перца горошком;
– 15 горошин душистого перца;
– 6 литров воды.

Приготовление:

  1. Налейте в кастрюлю воду, доведите ее до кипения и положите в кипяток мясо. Убавьте огонь и оставьте на 20 – 30 минут, пока не образуется пенка. Соберите ее, добавьте в бульон лук, морковь, лавровый лист, перец и соль. Оставьте томиться на медленном огне 6 часов. После этого достаньте лук и варите еще 4 часа.
  2. Достаньте из бульона морковь. Мясо также следует извлечь и охладить. Процедите бульон через марлю или сито. Раздавите чеснок и добавьте его в бульон, в случае необходимости посолите. Форму для заливки застелите пищевой пленкой, мясо разберите на кусочки.
  3. Выложите листья петрушки на форму, сверху уложите мясо. Залейте все бульоном и поставьте в холодильник. Застывший холодец накройте тарелкой и переверните.
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Автор: Ольга Котів