Багато хто готує холодець з желатином. Проте в класичному рецепті його немає.
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Класичний рецепт холодцю
- Час: 6 годин
- Порцій: 10
Приготування:
- Налийте в каструлю воду, доведіть її до кипіння та покладіть в окріп м'ясо. Зменште вогонь і залиште на 20 – 30 хвилин, поки не утвориться пінка. Зберіть її, додайте в бульйон цибулю, моркву, лавровий лист, перець і сіль. Залиште томитися на повільному вогні 6 годин. Після цього дістаньте цибулю і варіть ще 4 години.
- Дістаньте з бульйону моркву. М'ясо також слід витягти та охолодити. Процідіть бульйон через марлю або сито. Розчавіть часник і додайте його в бульйон, в разі потреби посоліть. Форму для холодцю застеліть харчовою плівкою, м'ясо розберіть на шматочки.
- Викладіть листя петрушки на форму, зверху покладіть м'ясо. Залийте все бульйоном і поставте в холодильник. Застиглий холодець накрийте тарілкою і переверніть.