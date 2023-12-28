Многие готовят холодец с желатином. Однако в классическом рецепте его нет.
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Классический рецепт холодца
- Время: 6 часов
- Порций: 10
Приготовление:
- Налейте в кастрюлю воду, доведите ее до кипения и положите в кипяток мясо. Убавьте огонь и оставьте на 20 – 30 минут, пока не образуется пенка. Соберите ее, добавьте в бульон лук, морковь, лавровый лист, перец и соль. Оставьте томиться на медленном огне 6 часов. После этого достаньте лук и варите еще 4 часа.
- Достаньте из бульона морковь. Мясо также следует извлечь и охладить. Процедите бульон через марлю или сито. Раздавите чеснок и добавьте его в бульон, в случае необходимости посолите. Форму для заливки застелите пищевой пленкой, мясо разберите на кусочки.
- Выложите листья петрушки на форму, сверху уложите мясо. Залейте все бульоном и поставьте в холодильник. Застывший холодец накройте тарелкой и переверните.