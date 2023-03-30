Как варить яйца, чтобы не потрескала скорлупа: только проверенные способы

Ищете идеальный рецепт, как сварить яйца без растрескивания и легко очистить? Мы собрали лучшие способы, чтобы ваша пасхальная корзина выглядела празднично и эстетично.

Яйца – обязательный элемент пасхальной корзины. Когда они трескаются во время варки – это может испортить все пасхальное настроение. Как этого избежать – читайте ниже.

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Как сварить яйца без трещин на скорлупе

Не добавляйте в кастрюлю слишком много яиц. Яйца не должны касаться друг друга, пока вода кипит. Если вы используете маленькую кастрюлю, не варите более 3 – 4 яиц за раз. Если вы варите больше яиц, используйте для этого большую кастрюлю или варите порциями во избежание переполнения.

Всего лишь чайная ложка соли может эффективно предотвратить треск яиц во время варки. Наполните кастрюлю водой, поставьте на огонь и добавьте в нее 1 чайную ложку соли. Когда она закипит, осторожно опустите яйца в кастрюлю и варите их 10 минут, чтобы получить идеально сваренный желток.

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В воду, в которой будут вариться яйца, следует добавить несколько капель лимонного сока или уксуса.

Еще один хороший способ предотвратить трещины скорлупы во время варки – осторожно уколоть иглой округлый кончик яйца – там есть воздушный пузырь, и, прокалывая его, давление, создаваемое в кипящем яйце, уйдет, и таким образом оболочка останется целой.

Почему яйца трескаются во время варки

Наиболее распространенной причиной является опускание в кипяток холодных яиц, только что вынутых из холодильника. Резкий перепад температур означает, что оболочка почти наверняка лопнет. Чтобы этого избежать, яйца лучше достать из холодильника за 30 минут до приготовления.

Правильный способ варки яиц