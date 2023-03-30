Яйця – обов'язковий елемент великоднього кошика. Коли вони тріскаються під час варіння – ц може зіпсувати весь великодній настрій. Як цього уникнути – читайте нижче.

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Як зварити яйця без тріщин на шкаралупі

Не додавайте в каструлю занадто багато яєць. Яйця не повинні торкатися один одного поки вода кипить. Якщо ви використовуєте маленьку каструлю, не варіть більш як 3 – 4 яйця за раз. Якщо ви варите більше яєць, використовуйте для цього більшу каструлю або варіть порціями, щоб уникнути переповнення.

Всього чайна ложка солі може ефективно запобігти трісканню яєць під час варіння. Наповніть каструлю водою, поставте на вогонь і додайте в неї 1 чайну ложку солі. Коли воно закипить, обережно опустіть яйця в каструлю і варіть їх 10 хвилин, щоб отримати ідеально зварений жовток.

Корисні лайфхаки / Фото unsplash

У воду, в якій будуть варитися яйця, варто додати кілька крапель лимонного соку або оцту.

Ще один хороший спосіб запобігти тріщинам шкаралупи під час варіння — обережно вколоти голкою округлий кінчик яйця — там є повітряний міхур, і, проколюючи його, тиск, що створюється в киплячому яйці, вийде, і таким чином оболонка залишиться цілою.

Чому яйця тріскаються під час варіння

Найпоширенішою причиною є опускання в окріп холодних яєць, щойно вийнятих з холодильника. Різка різниця температур означає, що оболонка майже напевно лопне. Щоб цього уникнути, яйця краще дістати з холодильника за 30 хвилин до приготування.

Правильний спосіб варіння яєць