Вы будете варить только так: простой рецепт красного борща

30 января 2024, 19:05
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Источник:

sprava_smaku

У каждой украинской семьи свой рецепт борща. Однако не у каждого он получается по-настоящему красным.

Попытайтесь воспользоваться этим простым рецептом. Вам точно понравится!

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Рецепт красного борща

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты для бульона:
– 300 граммов свинины;
– 300 граммов говядины;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 3 литра воды.

Для борща:
– 1 лук;
– 1 свекла;
– 1 морковь;
– половина болгарского перца;
– 70 грамм томатной пасты;
– 2 помидора;
– щепотка сахара;
– 3 картофелины;
– 100 граммов капусты;
– 30 граммов зелени;
– 5 зубчиков чеснока;
– 1 лавровый лист;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 горошинки душистого перца;
– щепотка черного молотого перца.

Приготовление:

  1. Окуните мясо в горячую воду и проварите 2 минуты. После этого воду слейте, а мясо промойте.
  2. Морковь и лук почистьте, порежьте на произвольные куски и обжарьте на сухой сковороде до румяной корочки.
  3. Положите в кастрюлю промытое мясо, обжаренные овощи и залейте водой. Доведите до кипения и варите бульон под крышкой на среднем огне в течение 60 – 90 минут.
  4. Тем временем приготовьте заправку. Обжарьте лук, порезанный кубиками, на растительном масле до прозрачности.
  5. Почистьте свеклу. Порежьте ее тонкой соломкой, отправьте к луку и добавьте щепотку сахара. Обжарьте свеклу с луком в течение 5 минут на умеренном огне.
  6. Морковь почистьте, порежьте соломкой и отправьте к свекле. Жарьте все вместе в течение 2 – 3 минут.
  7. Сладкий красный перец порежьте соломкой и добавьте к овощам. Обжарьте в течение 1 минуты.
  8. Затем отправьте в заправку томатную пасту и все хорошо перемешайте. Добавьте очищенные и измельченные томаты.
  9. Тушите заправку под крышкой на умеренном огне в течение 5 – 10 минут.
  10. Из готового бульона извлеките морковь и лук. Добавьте соль и специи.
  11. Картофель почистьте и порежьте небольшими кубиками. Добавьте картофель в бульон и варите в течение 5 минут.
  12. Капусту порежьте тонкой соломкой и отправьте к картофелю.
  13. Через 10 минут после картофеля отправьте в кастрюлю заправку из овощей и свеклы. Варите борщ до готовности картофеля в течение 15 – 17 минут.
  14. За 5 минут до конца отправьте в кастрюлю измельченную зелень и чеснок. Все хорошо перемешайте, накройте крышкой и снимите с огня.

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Автор: Ольга Котів