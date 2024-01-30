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Варто спробувати Закарпатські слимбаки з м'ясом: геніальна страва, яка стане вашою улюбленою – давній рецепт

Рецепт червоного борщу

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Занурте м'ясо у гарячу воду та проваріть 2 хвилини. Після цього воду злийте, а м'ясо промийте.
  2. Моркву та цибулю почистьте, поріжте на довільні шматки та обсмажте на сухій пательні до рум'яної скоринки.
  3. Покладіть у каструлю промите м'ясо, обсмажені овочі та залийте все водою. Доведіть до кипіння і варіть бульйон під кришкою на середньому вогні протягом 60 – 90 хвилин.
  4. Тим часом приготуйте заправку. Обсмажте цибулю, порізану кубиками, на рослинній олії до прозорості.
  5. Почистьте буряк. Поріжте його тонкою соломкою, відправте до цибулі та додайте дрібку цукру. Обсмажте буряк із цибулею протягом 5 хвилин на помірному вогні.
  6. Моркву почистьте, поріжте соломкою і відправте до буряка. Смажте все разом протягом 2 – 3 хвилин.
  7. Солодкий червоний перець поріжте соломкою і додайте до овочів. Обсмажте протягом 1 хвилини.
  8. Потім відправте в заправку томатну пасту і все добре перемішайте. Додайте очищені та подрібнені томати.
  9. Тушкуйте заправку під кришкою на помірному вогні протягом 5 – 10 хвилин.
  10. З готового бульйону вийміть моркву та цибулю. Додайте сіль та спеції.
  11. Картоплю почистьте та поріжте невеликими кубиками. Додайте картоплю в бульйон і варіть протягом 5 хвилин.
  12. Капусту поріжте тонкою соломкою і відправте до картоплі.
  13. Через 10 хвилин після картоплі відправте в каструлю заправку з овочів та буряка. Варіть борщ до готовності картоплі протягом 15 – 17 хвилин.
  14. За 5 хвилин до кінця відправте в каструлю подрібнену зелень та часник. Все добре перемішайте, накрийте кришкою і зніміть з вогню.