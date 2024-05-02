На перший погляд, зварити яйця – просте завдання. Однак для крашанок важливо, щоб вони не потріскалися, не переварилися та легко чистилися.

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Як правильно зварити яйця на Великдень

Крашанки – одна з головних страв великоднього столу. Для того, щоб правильно підготувати до фарбування яйця, візьміть каструлю відповідного розміру та налийте достатню кількість води.

Помістіть туди попередньо вимиті яйця. Вони повинні розташовуватися в один шар. Вода має покривати їх мінімум на 2,5 сантиметра.

Далі поставте каструлю на плиту та доведіть до кипіння. Коли вода добре закипить, зменште вогонь, щоб яйця продовжували злегка кипіти.



З цими порадами вам вдасться зварити ідеальні яйця / Фото Unsplash

Після цього поставте таймер на 12 хвилин – яйця на Великдень слід варити саме стільки, не більше й не менше. Коли цей час мине, налийте в каструлю холодну воду, щоб зупинити процес варіння.

Щоб яйця краще чистилися, можна додати у воду сіль. Зварені круто яйця можна зберігати в холодильнику близько тижня.

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