Без автоклава и других девайсов: как приготовить тушенку из свинины

9 октября 2023, 19:59
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Тушенка из свинины является настоящей классикой осенних закруток. Это блюдо просто замечательное: приготовьте любой гарнир, откройте банку с тушенкой – и вкусный обед или ужин готовы!

Есть определенный вид консервации, которую обожают практически все. Тушенка из свинины является одной из них. Зная несколько секретов, ее можно приготовить без усилий и затрат времени.

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Рецепт тушенки из свинины

  • Время: 3 часа
  • Порций: 4
Ингредиенты:
500 грамм свинины;
– 1 чайная ложка соли;
– пол чайной ложки сахара;
– пол чайной ложки черного перца;
– пол чайной ложки паприки.

Приготовление:

  • Для начала следует обработать мясо – удалите жир или волокна.
  • Порежьте мясо на небольшие кубики или полоски – главное условие – все куски должны быть одинакового размера.
  • Добавьте в мясо все специи.
  • Заполните простерилизованные банки мясом. Делать это нужно очень плотно, чтоб не осталось свободного места.
  • Плотно закройте банку крышкой.
  • Поставьте банку в большую кастрюлю и заполните ее водой так, чтобы она покрывала банку на 2/3.
  • Поставьте на огонь и доведите до кипения.
  • После этого убавьте огонь и тушите мясо в банке в течение 2 – 3 часов на малом огне.
  • После тушения банка с тушенкой оставьте остыть при комнатной температуре, а затем храните в прохладном и сухом месте.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська