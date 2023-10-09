Є певний вид консервації, яку обожнюють практично усі. Тушонка зі свинини є однією з них. Знаючи кілька секретів, її можна приготувати без зайвих зусиль та затрат часу.

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Рецепт тушонки зі свинини

  • Час: 3 години
  • Порцій: 4

Приготування:

  • Для початку слід обробити м'ясо — видаліть жир чи волокна.
  • Поріжте м'ясо на невеликі кубики або смужки – головна умова всі шматки мають бути одинакового розміру.
  • Додайте до м'яса всі спеції.
  • Заповніть простерилізовані банки мясом. Робити це потрібно максимально щільно, щоб не лишилося вільного простору.
  • Щільно закрийте банку кришкою.
  • Поставте банку у велику каструлю і заповніть її водою так, щоб вона покривала банку на 2/3.
  • Поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
  • Після цього зменшіть вогонь і тушіть м'ясо в банці протягом 2 – 3 годин на малому вогні.
  • Після тушіння банку з тушонкою залиште її охолонути при кімнатній температурі, а потім зберігайте у прохолодному і сухому місці.