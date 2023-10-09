Є певний вид консервації, яку обожнюють практично усі. Тушонка зі свинини є однією з них. Знаючи кілька секретів, її можна приготувати без зайвих зусиль та затрат часу.

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Рецепт тушонки зі свинини

Час: 3 години

3 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів свинини;

– 1 чайна ложка солі;

– пів чайної ложки цукру;

– пів чайної ложки чорного перцю;

– пів чайної ложки паприки.

Приготування:

Для початку слід обробити м'ясо — видаліть жир чи волокна.

Поріжте м'ясо на невеликі кубики або смужки – головна умова всі шматки мають бути одинакового розміру.

Додайте до м'яса всі спеції.

Заповніть простерилізовані банки мясом. Робити це потрібно максимально щільно, щоб не лишилося вільного простору.

Щільно закрийте банку кришкою.

Поставте банку у велику каструлю і заповніть її водою так, щоб вона покривала банку на 2/3.

Поставте на вогонь і доведіть до кипіння.

Після цього зменшіть вогонь і тушіть м'ясо в банці протягом 2 – 3 годин на малому вогні.

Після тушіння банку з тушонкою залиште її охолонути при кімнатній температурі, а потім зберігайте у прохолодному і сухому місці.

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