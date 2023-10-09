Есть определенный вид консервации, которую обожают практически все. Тушенка из свинины является одной из них. Зная несколько секретов, ее можно приготовить без усилий и затрат времени.

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Рецепт тушенки из свинины

  • Время: 3 часа
  • Порций: 4

Приготовление:

  • Для начала следует обработать мясо – удалите жир или волокна.
  • Порежьте мясо на небольшие кубики или полоски – главное условие – все куски должны быть одинакового размера.
  • Добавьте в мясо все специи.
  • Заполните простерилизованные банки мясом. Делать это нужно очень плотно, чтоб не осталось свободного места.
  • Плотно закройте банку крышкой.
  • Поставьте банку в большую кастрюлю и заполните ее водой так, чтобы она покрывала банку на 2/3.
  • Поставьте на огонь и доведите до кипения.
  • После этого убавьте огонь и тушите мясо в банке в течение 2 – 3 часов на малом огне.
  • После тушения банка с тушенкой оставьте остыть при комнатной температуре, а затем храните в прохладном и сухом месте.