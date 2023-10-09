Есть определенный вид консервации, которую обожают практически все. Тушенка из свинины является одной из них. Зная несколько секретов, ее можно приготовить без усилий и затрат времени.

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Приготовление:

Для начала следует обработать мясо – удалите жир или волокна.

Порежьте мясо на небольшие кубики или полоски – главное условие – все куски должны быть одинакового размера.

Добавьте в мясо все специи.

Заполните простерилизованные банки мясом. Делать это нужно очень плотно, чтоб не осталось свободного места.

Плотно закройте банку крышкой.

Поставьте банку в большую кастрюлю и заполните ее водой так, чтобы она покрывала банку на 2/3.

Поставьте на огонь и доведите до кипения.

После этого убавьте огонь и тушите мясо в банке в течение 2 – 3 часов на малом огне.