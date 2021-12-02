Ваше новое любимое блюдо: тушим свинину в сметане
2 декабря 2021 , 20:03Читати новину українською
Чтобы приготовить очень вкусное блюдо, не всегда нужно тратить много времени и усилий. Особенно это касается ужина, когда готовить что-нибудь сложное просто не хватает сил.
Свинина – один из самых любимых видов мяса в Украине. Но традиционные рецепты могут надоесть.
Интересно Сила перемен: как Creative Chefs Summit 2021 объединил кулинарную гуру
Привычные ингредиенты, немного усилий – и невероятно вкусное блюдо уже готово к употреблению!
Рецепт тушеной свинины в сметане
Время: 1 час
Порций: 4
Идеальный ужин / Фото Unsplash
Ингредиенты
- 1 килограмм нарезанной кусками свинины (передняя или задняя ветчина);
- 2 луковицы;
- 3 морковки;
- 250 миллилитров белого вина;
- 250 миллилитров воды;
- 2 столовые ложки горчицы (не острой);
- 2 столовые ложки муки;
- оливковое масло 30 грамм сливочного масла;
- 200 миллилитров сметаны или густых сливок;
- соль, перец.
Приготовление
- Обжариваем на оливковом масле свинину. Пока мясо готовится, чистим морковь и нарезаем мелкими ломтиками, мелким луком и обжариваем овощи в посуде, в которой будем готовить блюдо.
- Когда овощи начали подрумяниваться – добавляем вино, воду и свинину. Накрываем крышкой и тушим 45 минут.
- Вынимаем мясо, добавляем масло и муку, обжариваем и тщательно перемешиваем 1 минуту, затем добавляем сливки и горчицу. Даем соусу загустеть.
- Возвращаем мясо в посуду и накрываем крышкой. Ждем 5 минут, чтобы свинина пропиталась соусом. Лучше всего подавать блюдо с картофелем.
Приятного аппетита!