Ваше новое любимое блюдо: тушим свинину в сметане

2 декабря 2021 , 20:03
Читати новину українською

Чтобы приготовить очень вкусное блюдо, не всегда нужно тратить много времени и усилий. Особенно это касается ужина, когда готовить что-нибудь сложное просто не хватает сил.

Свинина – один из самых любимых видов мяса в Украине. Но традиционные рецепты могут надоесть.

Интересно Сила перемен: как Creative Chefs Summit 2021 объединил кулинарную гуру

Привычные ингредиенты, немного усилий – и невероятно вкусное блюдо уже готово к употреблению!

Рецепт тушеной свинины в сметане

Время: 1 час

Порций: 4

Идеальный ужин / Фото Unsplash

Ингредиенты

  • 1 килограмм нарезанной кусками свинины (передняя или задняя ветчина);
  • 2 луковицы;
  • 3 морковки;
  • 250 миллилитров белого вина;
  • 250 миллилитров воды;
  • 2 столовые ложки горчицы (не острой);
  • 2 столовые ложки муки;
  • оливковое масло 30 грамм сливочного масла;
  • 200 миллилитров сметаны или густых сливок;
  • соль, перец.

Приготовление

  1. Обжариваем на оливковом масле свинину. Пока мясо готовится, чистим морковь и нарезаем мелкими ломтиками, мелким луком и обжариваем овощи в посуде, в которой будем готовить блюдо.
  2. Когда овощи начали подрумяниваться – добавляем вино, воду и свинину. Накрываем крышкой и тушим 45 минут.
  3. Вынимаем мясо, добавляем масло и муку, обжариваем и тщательно перемешиваем 1 минуту, затем добавляем сливки и горчицу. Даем соусу загустеть.
  4. Возвращаем мясо в посуду и накрываем крышкой. Ждем 5 минут, чтобы свинина пропиталась соусом. Лучше всего подавать блюдо с картофелем.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська