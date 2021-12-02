Свинина – один з найбільш улюблених видів м'яса в Україні. Але традиційні рецепти можуть набриднути.

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Звичні інгредієнти, трішки зусиль – і неймовірно смачна страва вже готова до споживання!

Рецепт тушкованої свинини у сметані

Час: 1 година

Порцій: 4

Ідеальна вечеря / Фото Unsplash

Інгредієнти

  • 1 кілограм нарізаної шматками свинини (передня чи задня шинка);
  • 2 цибулини;
  • 3 морквини;
  • 250 мілілітрів білого вина;
  • 250 мілілітрів води;
  • 2 столові ложки гірчиці (не гострої);
  • 2 столові ложки борошна;
  • оливкова олія
  • 30 грам вершкового масла;
  • 200 мілілітрів сметани або густих вершків;
  • сіль, перець.

Приготування

  1. Обсмажуємо на оливковій олії свинину. Поки м'ясо готується, чистимо моркву і нарізаємо дрібними скибками, дрібнимо цибулю та обсмажуємо овочі у посуді, в якій будемо готувати страву.
  2. Коли овочі почали підрум'янюватися – додаємо вино, воду та свинину. Накриваємо кришкою та тушкуємо 45 хвилин.
  3. Виймаємо м'ясо, додаємо масло та борошно, обсмажуємо та ретельно перемішуємо 1 хвилину, а потім додаємо вершки та гірчицю. Даємо соусу загуснути.
  4. Повертаємо м'ясо у посуд та накриваємо кришкою. Чекаємо 5 хвилин, щоб свинина просочилася соусом.
  5. Найкраще подавати страву з картоплею.

Смачного!