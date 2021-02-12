Вкусные ватрушки с творожной начинкой родом из детства уже сегодня вечером могут быть на вашем столе – ну-ка готовить вместе по рецепту Владимира Троцкого!

Финалист 7 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Троцкий поделился рецептом своих любимых ватрушек с творожной начинкой. Читайте также Шоколадный фондан по рецепту Владимира Троцкого: вкусный десерт на Валентина Владимир Троцкий признался, что именно эта домашняя выпечка отправляет его в воспоминания из детства. Готовим вкусные ватрушки с творожной начинкой вместе с кулинаром! Как приготовить ватрушки дома Ингредиенты для теста:

– 1 стакан молока

– 40 г свежих дрожжей или 10 г сухих;

– ½ стакана сахара,

– щепотка соли;

– 2 яйца;

– 100 г сливочного масла;

– 3-4 стакана муки.

Для начинки:

– 400-500 г творога;

– ½ стакана сахара,

– 1 яйцо;

– 2 ст. л сметаны

– 1 ч. л ванильного сахара. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Владимир Троцкий (@vovatrozkii1) В небольшую миску высыпьте сахар, соль и дрожжи – перемешайте. Влейте теплое молоко и разомните пальцами. Оставьте смесь постоять 5-7 минут. Добавьте половину просеянной муки и замесите тесто. Вылейте сливочное масло, яйца в тесто и небольшими порциями добавляйте оставшуюся муку – замесить мягкое и эластичное тесто. Смажьте миску маслом, выложите тесто и дайте ему отдохнуть в теплом месте 25-30 минут. Для приготовления творожной начинки следует смешать все ингредиенты и перебить их блендером до однородной массы. Когда тесто достаточно поднялось, сформируйте одинаковые по размеру шарики и выложите их на противень. Оставьте шарики из теста постоять 7-10 минут, затем выжмите по центру каждого из них отверстия дном стакана. Выложите в них творожную начинку. Оставьте сформированные ватрушки отдохнуть 15-20 минут. Выбейте в миску яйца, добавьте к ним столовую ложку молока и немного ванили – перемешайте. Готовой смесью смажьте ватрушку. Выпекайте ватрушки в разогретой духовке до 180 градусов, до румяной корочки. Приятного аппетита!