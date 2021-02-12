Ватрушки с творогом от Владимира Троцкого: рецепт домашней выпечки
Вкусные ватрушки с творожной начинкой родом из детства уже сегодня вечером могут быть на вашем столе – ну-ка готовить вместе по рецепту Владимира Троцкого!
Источник:инстаграм Владимира Троцкого
Финалист 7 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Троцкий поделился рецептом своих любимых ватрушек с творожной начинкой.
Читайте также Шоколадный фондан по рецепту Владимира Троцкого: вкусный десерт на Валентина
Владимир Троцкий признался, что именно эта домашняя выпечка отправляет его в воспоминания из детства. Готовим вкусные ватрушки с творожной начинкой вместе с кулинаром!
Как приготовить ватрушки дома
- В небольшую миску высыпьте сахар, соль и дрожжи – перемешайте. Влейте теплое молоко и разомните пальцами. Оставьте смесь постоять 5-7 минут.
- Добавьте половину просеянной муки и замесите тесто.
- Вылейте сливочное масло, яйца в тесто и небольшими порциями добавляйте оставшуюся муку – замесить мягкое и эластичное тесто.
- Смажьте миску маслом, выложите тесто и дайте ему отдохнуть в теплом месте 25-30 минут.
- Для приготовления творожной начинки следует смешать все ингредиенты и перебить их блендером до однородной массы.
- Когда тесто достаточно поднялось, сформируйте одинаковые по размеру шарики и выложите их на противень. Оставьте шарики из теста постоять 7-10 минут, затем выжмите по центру каждого из них отверстия дном стакана. Выложите в них творожную начинку.
- Оставьте сформированные ватрушки отдохнуть 15-20 минут.
- Выбейте в миску яйца, добавьте к ним столовую ложку молока и немного ванили – перемешайте. Готовой смесью смажьте ватрушку.
- Выпекайте ватрушки в разогретой духовке до 180 градусов, до румяной корочки. Приятного аппетита!
Поделиться новостью
Выбор редакции
-
Кухни народов мира – Колумбия и Чили: о самых популярных блюдах рассказывает Лиза Глинская12 февраля , 14:55
-
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 1 выпуск: известно, кто прошел отбор в кулинарный проект6 февраля , 23:10
-
Курятина во "взрослом" меню: чем она полезна для нашего организма8 февраля , 19:11