Смачні ватрушки з сирною начинкою родом з дитинства вже сьогодні ввечері можуть бути на вашому столі – нумо готувати разом за рецептом Володимира Троцького!

Фіналіст 7 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Троцький поділився рецептом своїх улюблених ватрушок з сирною начинкою. Читайте також Шоколадний фондан за рецептом Володимира Троцького: смачний десерт на Валентина Володимир Троцький зізнався, що саме ця домашня випічка відправляє його у спогади з дитинства. Готуймо смачні ватрушки з сирною начинкою разом із кулінаром! Як приготувати ватрушки вдома Інгредієнти для тіста:

– 1 склянка молока;

– 40 г свіжих дріжджів або 10 г сухих;

– ½ склянки цукру;

– дрібка солі;

– 2 яйця;

– 100 г вершкового масла;

– 3-4 склянки борошна.

Для начинки:

– 400-500 г домашнього сиру;

– ½ склянки цукру;

– 1 яйце;

– 2 ст. л сметани;

– 1 ч. л ванільного цукру. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Владимир Троцкий (@vovatrozkii1) У невелику миску висипте цукор, сіль та дріжджі – перемішайте. Влийте тепле молоко та розімніть пальцями. Залишіть суміші постояти 5-7 хвилин. Додайте половину просіяного борошна та замісіть тісто. Вилийте вершкове масло, яйця до тіста та невеликими порціями додавайте решту борошна – замісіть м'яке та еластичне тісто. Змастіть миску олією, викладіть тісто та дайте йому відпочити в теплому місці 25-30 хвилин. Для приготування сирної начинки слід змішати всі інгредієнти та перебити їх блендером до однорідної маси. Коли тісто достатньо піднялося сформуйте однакові за розміром кульки та викладіть їх на деко. Залишіть кульки з тіста постояти 7-10 хвилин, далі витисніть по центру кожної з них отвори дном склянки. Викладіть у них сирну начинку. Залишіть сформовані ватрушки відпочити 15-20 хвилин. Вибийте в миску яйця, додайте до нього столову ложку молока та трішки ванілі – перемішайте. Готовою сумішшю змажте ватрушку. Випікайте ватрушки в розігрітій духовці до 180 градусів до рум'яної скоринки. Смачного!