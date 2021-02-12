Ватрушки з домашнім сиром від Володимира Троцького: рецепт домашньої випічки
Смачні ватрушки з сирною начинкою родом з дитинства вже сьогодні ввечері можуть бути на вашому столі – нумо готувати разом за рецептом Володимира Троцького!
Джерело:інстаграм Володимира Троцького
Фіналіст 7 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Троцький поділився рецептом своїх улюблених ватрушок з сирною начинкою.
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Володимир Троцький зізнався, що саме ця домашня випічка відправляє його у спогади з дитинства. Готуймо смачні ватрушки з сирною начинкою разом із кулінаром!
Як приготувати ватрушки вдома
- У невелику миску висипте цукор, сіль та дріжджі – перемішайте. Влийте тепле молоко та розімніть пальцями. Залишіть суміші постояти 5-7 хвилин.
- Додайте половину просіяного борошна та замісіть тісто.
- Вилийте вершкове масло, яйця до тіста та невеликими порціями додавайте решту борошна – замісіть м'яке та еластичне тісто.
- Змастіть миску олією, викладіть тісто та дайте йому відпочити в теплому місці 25-30 хвилин.
- Для приготування сирної начинки слід змішати всі інгредієнти та перебити їх блендером до однорідної маси.
- Коли тісто достатньо піднялося сформуйте однакові за розміром кульки та викладіть їх на деко. Залишіть кульки з тіста постояти 7-10 хвилин, далі витисніть по центру кожної з них отвори дном склянки. Викладіть у них сирну начинку.
- Залишіть сформовані ватрушки відпочити 15-20 хвилин.
- Вибийте в миску яйця, додайте до нього столову ложку молока та трішки ванілі – перемішайте. Готовою сумішшю змажте ватрушку.
- Випікайте ватрушки в розігрітій духовці до 180 градусів до рум'яної скоринки. Смачного!
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