Бывает ли фастфуд полезным: готовим аппетитные куриные бургеры

29 октября 2022 , 20:05
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Источник:

prakty kulinarni

Фастфуд – это не всегда о лишних калориях или вредной пище. Он может быть не только вкусным, но и полезным и питательным. Все, что для этого нужно – отборные и качественные продукты.

Филе, панированное в кукурузных хлопьях и запеченное в духовке, салат из капусты и вкусный соус – основа особенно вкусного бургера. Это сочетание не повредит ни желудку, ни фигуре. Сюда можно добавить еще соленые огурцы, кусочек жареного перца и маринованный лук.

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Филе, приготовленное таким образом, отлично подходит не только для гамбургеров. Оно может стать основой вкусного ужина: подавайте его с картофелем или рисом и любимым салатом.

Рецепт куриных бургеров

Время: 45 минут
Порций: 4

Невероятно вкусно / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

  • 400 грамм куриного филе;
  • 250 грамм греческого йогурта;
  • специи: соль, перец, орегано сушеный, перец острый или сладкий молотый;
  • 60 грамм кукурузных хлопьев;
  • 1 помидор;
  • 4 булочки для бургеров.

Капуста для бургеров:

  • 1/4 головки капусты;
  • щепотка соли;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 1 чайная ложка яблочного уксуса;
  • 2 столовые ложки измельченного укропа;
  • свежемолотый перец по вкусу.

Соус для бургеров:

  • 3 столовых ложки легкого майонеза;
  • 2 чайные ложки горчицы;
  • 1 чайная ложка хрена;
  • 2 столовые ложки кетчупа.

Приготовление:

  1. Разрежьте филе пополам, йогурт смешайте со специями и натрите мясо соусом. Маринуйте 20 минут.
  2. Измельчите кукурузные хлопья в руках. Извлеките мясо из маринада, обсыпьте хлопьями и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекайте около 20 – 25 минут при 180 градусах (верхний и нижний нагрев), в зависимости от толщины филе.
  3. Тем временем подготовьте капусту для гамбургеров. Овощ тонко нашинкуйте, приправьте солью, сахаром, перцем и уксусом. Добавьте укроп и перемешайте.
  4. Сделайте соус, смешав все его ингредиенты: майонез, горчицу, хрен и кетчуп.
  5. Булочки для гамбургеров разрежьте пополам, выложите на противень и поставьте рядом с курятиной, немного прогрейте.
  6. Дно булочки смажьте соусом, выложите на него капусту, запеченное куриное филе и кусочек помидора. Накрыть второй половиной булочки (ее тоже следует смазать соусом).

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська