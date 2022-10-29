Филе, панированное в кукурузных хлопьях и запеченное в духовке, салат из капусты и вкусный соус – основа особенно вкусного бургера. Это сочетание не повредит ни желудку, ни фигуре. Сюда можно добавить еще соленые огурцы, кусочек жареного перца и маринованный лук.
Не пропустите Аппетитный Хэллоуин: 3 быстрых блюда из курятины, которые поразят гостей
Филе, приготовленное таким образом, отлично подходит не только для гамбургеров. Оно может стать основой вкусного ужина: подавайте его с картофелем или рисом и любимым салатом.
Рецепт куриных бургеров
Время: 45 минут
Порций: 4
Невероятно вкусно / Фото prakty kulinarni
Ингредиенты:
- 400 грамм куриного филе;
- 250 грамм греческого йогурта;
- специи: соль, перец, орегано сушеный, перец острый или сладкий молотый;
- 60 грамм кукурузных хлопьев;
- 1 помидор;
- 4 булочки для бургеров.
Капуста для бургеров:
- 1/4 головки капусты;
- щепотка соли;
- 1 чайная ложка сахара;
- 1 чайная ложка яблочного уксуса;
- 2 столовые ложки измельченного укропа;
- свежемолотый перец по вкусу.
Соус для бургеров:
- 3 столовых ложки легкого майонеза;
- 2 чайные ложки горчицы;
- 1 чайная ложка хрена;
- 2 столовые ложки кетчупа.
Приготовление:
- Разрежьте филе пополам, йогурт смешайте со специями и натрите мясо соусом. Маринуйте 20 минут.
- Измельчите кукурузные хлопья в руках. Извлеките мясо из маринада, обсыпьте хлопьями и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекайте около 20 – 25 минут при 180 градусах (верхний и нижний нагрев), в зависимости от толщины филе.
- Тем временем подготовьте капусту для гамбургеров. Овощ тонко нашинкуйте, приправьте солью, сахаром, перцем и уксусом. Добавьте укроп и перемешайте.
- Сделайте соус, смешав все его ингредиенты: майонез, горчицу, хрен и кетчуп.
- Булочки для гамбургеров разрежьте пополам, выложите на противень и поставьте рядом с курятиной, немного прогрейте.
- Дно булочки смажьте соусом, выложите на него капусту, запеченное куриное филе и кусочек помидора. Накрыть второй половиной булочки (ее тоже следует смазать соусом).
Приятного аппетита!