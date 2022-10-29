Філе, паніроване в кукурудзяних пластівцях і запечене в духовці, салат з капусти і смачний соус – основа особливо смачного бургера. Це поєднання не пошкодить ні шлунку, ні фігурі. Сюди можна додати ще солоні огірки, шматочок смаженого перцю та мариновану цибулю.

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Філе, приготоване таким чином, відмінно підходить не тільки для гамбургерів. Воно може стати основою смачної вечері: подавайте його з картоплею або рисом і улюбленим салатом.

Рецепт курячих бургерів

Час: 45 хвилин
Порцій: 4

Неймовірно смачно / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

  • 400 грамів курячого філе;
  • 250 грамів грецького йогурту;
  • Спеції: сіль, перець, орегано сушений, перець гострий або солодкий мелений;
  • 60 грамів кукурудзяних пластівців;
  • 1 помідор;
  • 4 булочки для бургерів.

Капуста для бургерів:

  • 1/4 головки капусти;
  • щіпка солі;
  • 1 чайна ложка цукру;
  • 1 чайна ложка яблучного оцту;
  • 2 столові ложки подрібненого кропу;
  • свіжомелений перець до смаку.

Соус для бургерів:

  • 3 столові ложки легкого майонезу;
  • 2 чайні ложки гірчиці;
  • 1 чайна ложка хрону;
  • 2 столові ложки кетчупу.

Приготування:

  1. Розріжте філе навпіл, йогурт змішайте зі спеціями та натріть соусом м'ясо. Маринуйте 20 хвилин.
  2. Подрібніть кукурудзяні пластівці в руках. Вийміть м’ясо з маринаду, обсипте пластівцями і викладіть на деко, застелене папером для випічки. Випікайте близько 20 – 25 хвилин при 180 градусах (верхній і нижній нагрів), в залежності від товщини філе.
  3. Тим часом підготуйте капусту для гамбургерів. Овоч тонко нашаткуйте, приправте сіллю, цукром, перцем і оцтом. Додайте кріп та перемішайте.
  4. Зробіть соус, змішавши всі його інгредієнти: майонез, гірчицю, хрін і кетчуп.
  5. Булочки для гамбургерів розріжте навпіл, викладіть на деко і поставте поруч з курятиною, трохи прогрійте.
  6. Дно булочки змастіть соусом, викладіть на нього капусту, запечене куряче філе і шматочок помідора. Накрити другою половиною булочки (її теж варто змастити соусом).

Смачного!