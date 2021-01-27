Алекс Якутов стал ведущим нового кулинарного реалити-шоу "Адская кухня", который уже этой осенью сможет увидеть каждый украинец.

Источник: Новый канал

Недавно новый канал анонсировал запуск нового кулинарного реалити-шоу "Адская кухня", а сегодня стало известно кто же станет главным ведущим проекта.

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Уже осенью все поклонники "Адской кухни" будут болеть за искусных кулинаров, перед которыми возникнет не одно тяжелое испытание и командная работа под руководством главного шеф-повара Алекса Якутова.

Сейчас идет кастинг реалити-шоу "Адская кухня". Новый канал ищет настоящих бесстрашных поваров, которые готовы пройти все круги ада под руководством строгого шефа.

Алекс Якутов устроит настоящую адскую битву полов среди огненных конфорок и кипящих кастрюль, чтобы найти бога или богиню кухонного Олимпа!

Кто такой Алекс Якутов

Алекс Якутов начал готовить в шесть лет. Вместо сказок и детских игр парень зачитывался книгами рецептов, а в 12 лет самостоятельно приготовил шарлотку. Юношей окончил Якутское командное речное училище.

Капитан мне говорил: "Ты не там учишься, сынок". И я это понимал всякий раз, как выпекал для команды вкусные пироги с рыбой или жарил стейки из оленя,

– вспоминает Алекс Якутов.

Шеф-повар учился в кулинарных школах Европы, стажировался в Италии, Испании, США. Впоследствии Алекс дорос до должности бренд-шефа, получил престижную в поварских кругах премию "Пальмовая ветвь", стал шеф-поваром и партнером в ресторане "Игра с Огнем", а впоследствии открыл свой ресторан "Публицист".



Алекс Якутов / Новый канал

Именно этот уверенный в себе шеф-повар станет главным судьей и ведущим кулинарного реалити-шоу "Адская кухня".

"Адская кухня" – однозначно мой проект! Там есть страсть, жизнь, высокая скорость. Для участников он станет практикой в сильной команде. Все повара мечтают попасть на работу к хорошему шефу и готовы отдать за это многое. Им представится такой шанс. К участникам буду строг, ведь нутром чувствую, если на кухне что-то идет не так. Не терплю, когда врут и не любят то, что делают. Не прощаю небрежного отношения к продуктам. Но умею давать шанс, если вижу, что человек не может жить без кулинарии,

– отметил шеф-повар.

Именно Алекс Якутов определит кто круче готовит – женщины или мужчины, а кому удастся пройти все круги первого сезона кулинарного ада – узнаем уже этой осенью.