Веганский борщ с запеченными томатами: рецепт от "адского" шефа Алекса Якутова

По случаю 30-й годовщины Независимости Украины шеф-повар и судья нового реалити-шоу "Адская кухня", которое уже через несколько недель стартует на Новом канале, поделился с читателями рецептом вкусного борща.

Алекс Якутов пытается популяризировать украинскую кухню среди молодежи и поделился собственным рецептом веганского борща с томатами.

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Украинская кухня способна удовлетворить даже самого требовательного гурмана. Якутов стремится развивать украинскую кухню.



Алекс Якутов / Фото Новый канал

Для этого он много экспериментирует и старается сделать национальные блюда легче. Чтобы посетители летом выбирали не легкий гаспачо, а, например, холодный борщ.

Рецепт веганского борща

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8



Борщ без мяса / Фото Новый канал

– 1 шт. сельдерея;– 2 шт. моркови;– 1 шт. репчатого лука;– 3 ст. л. масла;– 3 ст. л. оливкового масла;– 2 зубчика чеснока;– 120 г лука;– 2 шт. свеклы;– 1 болгарский перец;– 1 кг помидоров;– цедра одного лимона;– 300 г томатов черри;– 2 шт. картофеля;– 1 ч. л. соли;– 1 ч. л. сахара.

Приготовление: