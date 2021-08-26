Веганский борщ с запеченными томатами: рецепт от "адского" шефа Алекса Якутова
Источник:Новый канал
По случаю 30-й годовщины Независимости Украины шеф-повар и судья нового реалити-шоу "Адская кухня", которое уже через несколько недель стартует на Новом канале, поделился с читателями рецептом вкусного борща.
Алекс Якутов пытается популяризировать украинскую кухню среди молодежи и поделился собственным рецептом веганского борща с томатами.
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Украинская кухня способна удовлетворить даже самого требовательного гурмана. Якутов стремится развивать украинскую кухню.
Алекс Якутов / Фото Новый канал
Для этого он много экспериментирует и старается сделать национальные блюда легче. Чтобы посетители летом выбирали не легкий гаспачо, а, например, холодный борщ.
Рецепт веганского борща
- Время: 2 часа
- Порции: 8
Борщ без мяса / Фото Новый канал
– 1 шт. сельдерея;
– 2 шт. моркови;
– 1 шт. репчатого лука;
– 3 ст. л. масла;
– 3 ст. л. оливкового масла;
– 2 зубчика чеснока;
– 120 г лука;
– 2 шт. свеклы;
– 1 болгарский перец;
– 1 кг помидоров;
– цедра одного лимона;
– 300 г томатов черри;
– 2 шт. картофеля;
– 1 ч. л. соли;
– 1 ч. л. сахара.
Приготовление:
- Нарежьте полосками морковь, лук и четвертинку сельдерея.
- Обжарьте нарезанные овощи на сухой сковородке.
- Отправьте эти ингредиенты в воду и варите бульон 2 часа на маленьком огне.
- В сотейнике разогрейте оливковое и растительное масло. Нарежьте остальную морковь, свеклу и сельдерей соломкой и обжарьте. Добавьте нарезанный чеснок и лук.
- Добавьте к овощам соль и сахар и обжаривайте их на маленьком огне до готовности.
- Нарежьте перец соломкой и отправьте обжариваться к остальным овощам.
- Измельчите помидоры в блендере и процедите через сито. Влейте пюре в сотейник.
- Добавьте цедру лимона.
- В овощном бульоне сварите картофель, предварительно порезанный полосками.
- Приготовленную зажарку перелейте в бульон и перемешайте.
- Посолите и поперчите борщ на ваш вкус.
- Томаты черри сбрызните оливковым маслом и запеките в разогретой до 200 градусов духовке в течение 15 минут.
- Возьмите глубокую тарелку. Порежьте в нее зелень и выложите черри. Налейте овощной борщ и подавайте к столу. Приятного аппетита!