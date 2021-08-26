Алекс Якутов пытается популяризировать украинскую кухню среди молодежи и поделился собственным рецептом веганского борща с томатами.

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Украинская кухня способна удовлетворить даже самого требовательного гурмана. Якутов стремится развивать украинскую кухню.



Алекс Якутов / Фото Новый канал

Для этого он много экспериментирует и старается сделать национальные блюда легче. Чтобы посетители летом выбирали не легкий гаспачо, а, например, холодный борщ.

Рецепт веганского борща

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8



Борщ без мяса / Фото Новый канал

Ингредиенты:

– 1 шт. сельдерея;

– 2 шт. моркови;

– 1 шт. репчатого лука;

– 3 ст. л. масла;

– 3 ст. л. оливкового масла;

– 2 зубчика чеснока;

– 120 г лука;

– 2 шт. свеклы;

– 1 болгарский перец;

– 1 кг помидоров;

– цедра одного лимона;

– 300 г томатов черри;

– 2 шт. картофеля;

– 1 ч. л. соли;

– 1 ч. л. сахара.

Приготовление: