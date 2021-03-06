Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного и полезного салата из свеклы. Запишите себе рецепт.

Известный ресторатор Евгений Клопотенко не перестает удивлять поклонников простыми и полезными рецептами. Шеф-повар к традиционному салату из свеклы с черносливом добавил несколько оригинальных ингредиентов – вкус непревзойденный.

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Рецепт салата

Ингредиенты:

– 2 свеклы;

– 8-10 штук чернослива;

– 50 граммов фундука;

– 2 солёных огурца;

– 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– соль, перец.