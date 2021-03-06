Вегетарианский салат: рецепт из свеклы, фундуком и черносливом от Евгения Клопотенко
Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного и полезного салата из свеклы. Запишите себе рецепт.
Источник:инстаграм Евгения Клопотенко
Известный ресторатор Евгений Клопотенко не перестает удивлять поклонников простыми и полезными рецептами. Шеф-повар к традиционному салату из свеклы с черносливом добавил несколько оригинальных ингредиентов – вкус непревзойденный.
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Рецепт салата
- Для приготовления салата тщательно помойте свеклу, отварите или запеките в духовке с фольгой в течение одного часа.
- Готовую свеклу очистите от кожуры, натрите на крупной терке.
- Чернослив выложите в миску, залейте кипятком, оставьте на десять минут. Сцедите воду, нарежьте ломтиками.
- Фундук измельчить ножом.
- Соленый огурец нарежьте маленькими кубиками.
- В миске соедините все ингредиенты, добавьте соль, перец, масло, перемешайте.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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