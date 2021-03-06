Вегетаріанський салат: рецепт з буряка, фундуком та чорносливом від Євгена Клопотенка
Євген Клопотенко поділився рецептом смачного та корисного салату з буряка. Запишіть собі рецепт.
Джерело:інстаграм Євгена Клопотенка
Відомий ресторатор Євген Клопотенко не перестає дивувати шанувальників простими та корисними рецептами. Шеф-кухар до традиційного салату з буряка з чорносливом додав декілька оригінальних інгредієнтів – смак неперевершений.
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Рецепт салату
- Для приготування салату ретельно помийте буряк, відваріть або запечіть у духовці з фольгою протягом однієї години.
- Готовий буряк почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці.
- Чорнослив викладіть у миску, залийте окропом, залиште на десять хвилин. Зцідіть воду, наріжте скибочками.
- Фундук подрібніть ножем.
- Солоний огірок наріжте маленькими кубиками.
- У мисці з'єднайте усі інгредієнти, додайте сіль, перець, олію, перемішайте.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
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