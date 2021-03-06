Євген Клопотенко поділився рецептом смачного та корисного салату з буряка. Запишіть собі рецепт.

Відомий ресторатор Євген Клопотенко не перестає дивувати шанувальників простими та корисними рецептами. Шеф-кухар до традиційного салату з буряка з чорносливом додав декілька оригінальних інгредієнтів – смак неперевершений.

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Рецепт салату

Інгредієнти:

– 2 буряки;

– 8-10 штук чорносливу;

– 50 грамів фундуку;

– 2 солоного огірки;

– 3 столові ложки соняшникової олії;

– сіль, перець.