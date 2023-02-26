Великий Пасхальный пост в 2023 году начинается с 27 февраля и заканчивается 15 апреля. Чтобы вы могли удобно отслеживать каждый день и правильно следовать ему – мы подготовили календарь.

Соблюдать Великий пост не просто, но он значителен для верующих христиан. Он длится ровно семь недель, во время которых предпочтительно употреблять пищу растительного происхождения.

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Важно помнить, что от соблюдения строгого поста освобождаются пожилые люди в возрасте от 60 лет, по слабому состоянию здоровья, беременные, дети и тяжело работающие.

Великий пост 2023 – календарь питания по дням

Первая неделя: 27 февраля – 5 марта

Понедельник: полное воздержание от еды.

полное воздержание от еды. Вторник: сухоедение.

сухоедение. Среда: сухоедение.

сухоедение. Четверг: сухоедение.

сухоедение. Пятница: горячее без растительного масла.

горячее без растительного масла. Суббота: горячее с растительным маслом.

горячее с растительным маслом. Воскресенье: горячая с растительным маслом.

Вторая неделя: 6 марта – 12 марта

Понедельник: сухоедение.

сухоедение. Вторник: горячее без растительного масла.

горячее без растительного масла. Среда: сухоедение.

сухоедение. Четверг: горячее без растительного масла.

горячее без растительного масла. Пятница: сухоедение.

сухоедение. Суббота: горячее с растительным маслом.

горячее с растительным маслом. Воскресенье: горячая с растительным маслом.

Третья неделя: 13 марта – 19 марта

Понедельник: сухоедение.

сухоедение. Вторник: горячее без растительного масла.

горячее без растительного масла. Среда: сухоедение.

сухоедение. Четверг: горячее без растительного масла.

горячее без растительного масла. Пятница: сухоедение.

сухоедение. Суббота: горячее с растительным маслом.

горячее с растительным маслом. Воскресенье: горячая с растительным маслом.

Четвертая неделя: 20 марта – 26 марта

Понедельник: сухоедение.

сухоедение. Вторник: горячее без растительного масла.

горячее без растительного масла. Среда: сухоедение.

сухоедение. Четверг: горячее без растительного масла.

горячее без растительного масла. Пятница: сухоедение.

сухоедение. Суббота (Благовещение): горячее масло, рыба и вино.

горячее масло, рыба и вино. Воскресенье: горячая с растительным маслом.

Пятая неделя: 27 марта – 2 апреля

Понедельник: сухоедение.

сухоедение. Вторник: горячее без растительного масла.

горячее без растительного масла. Среда: сухоедение.

сухоедение. Четверг: горячее без растительного масла.

горячее без растительного масла. Пятница: сухоедение.

сухоедение. Суббота: горячее с растительным маслом.

горячее с растительным маслом. Воскресенье: горячая с растительным маслом.

Шестая неделя: 3 апреля – 9 апреля

Понедельник: сухоедение.

сухоедение. Вторник: горячее без растительного масла.

горячее без растительного масла. Среда: сухоедение.

сухоедение. Четверг: горячее без растительного масла.

горячее без растительного масла. Пятница: сухоедение.

сухоедение. Суббота: (Лазарева): горячее масло, икра и вино.

(Лазарева): горячее масло, икра и вино. Воскресенье (Вербная): горячее масло, рыба и вино.

Седьмая неделя: 10 апреля по 15 апреля