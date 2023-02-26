Дотримуватися Великого посту не просто, але він значущий для віруючих християн. Він триває рівно сім тижнів, під час яких переважно потрібно вживати їжу рослинного походження.

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Важливо пам'ятати, що від дотримання суворого посту звільняються старші люди віком від 60 років, за слабким станом здоров'я, вагітні, діти та ті, які важко працюють.

Великий піст 2023 – календар харчування по днях

Перший тиждень: 27 лютого – 5 березня

Понеділок: повне утримання від їжі.

повне утримання від їжі. Вівторок: сухоїдіння.

сухоїдіння. Середа: сухоїдіння.

сухоїдіння. Четвер: сухоїдіння.

сухоїдіння. П'ятниця: гаряче без олії.

гаряче без олії. Субота: гаряче з олією.

гаряче з олією. Неділя: гаряча з олією.

Другий тиждень: 6 березня – 12 березня

Понеділок: сухоїдіння.

сухоїдіння. Вівторок: гаряче без олії.

гаряче без олії. Середа: сухоїдіння.

сухоїдіння. Четвер: гаряче без олії.

гаряче без олії. П'ятниця: сухоїдіння.

сухоїдіння. Субота: гаряче з олією.

гаряче з олією. Неділя: гаряча з олією.

Третій тиждень: 13 березня – 19 березня

Понеділок: сухоїдіння.

сухоїдіння. Вівторок: гаряче без олії.

гаряче без олії. Середа: сухоїдіння.

сухоїдіння. Четвер: гаряче без олії.

гаряче без олії. П'ятниця: сухоїдіння.

сухоїдіння. Субота: гаряче з олією.

гаряче з олією. Неділя: гаряча з олією.

Четвертий тиждень: 20 березня – 26 березня

Понеділок: сухоїдіння.

сухоїдіння. Вівторок: гаряче без олії.

гаряче без олії. Середа: сухоїдіння.

сухоїдіння. Четвер: гаряче без олії.

гаряче без олії. П'ятниця: сухоїдіння.

сухоїдіння. Субота (Благовіщення): гаряче з олією, риба та вино.

гаряче з олією, риба та вино. Неділя: гаряча з олією.

П'ятий тиждень: 27 березня – 2 квітня

Понеділок: сухоїдіння.

сухоїдіння. Вівторок: гаряче без олії.

гаряче без олії. Середа: сухоїдіння.

сухоїдіння. Четвер: гаряче без олії.

гаряче без олії. П'ятниця: сухоїдіння.

сухоїдіння. Субота: гаряче з олією.

гаряче з олією. Неділя: гаряча з олією.

Шостий тиждень: 3 квітня – 9 квітня

Понеділок: сухоїдіння.

сухоїдіння. Вівторок: гаряче без олії.

гаряче без олії. Середа: сухоїдіння.

сухоїдіння. Четвер: гаряче без олії.

гаряче без олії. П'ятниця: сухоїдіння.

сухоїдіння. Субота: (Лазарева): гаряче з олією, ікра та вино.

(Лазарева): гаряче з олією, ікра та вино. Неділя (Вербна): гаряче з олією, риба та вино.

Сьомий тиждень: 10 квітня по 15 квітня