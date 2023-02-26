Дотримуватися Великого посту не просто, але він значущий для віруючих християн. Він триває рівно сім тижнів, під час яких переважно потрібно вживати їжу рослинного походження.
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Важливо пам'ятати, що від дотримання суворого посту звільняються старші люди віком від 60 років, за слабким станом здоров'я, вагітні, діти та ті, які важко працюють.
Великий піст 2023 – календар харчування по днях
Перший тиждень: 27 лютого – 5 березня
- Понеділок: повне утримання від їжі.
- Вівторок: сухоїдіння.
- Середа: сухоїдіння.
- Четвер: сухоїдіння.
- П'ятниця: гаряче без олії.
- Субота: гаряче з олією.
- Неділя: гаряча з олією.
Другий тиждень: 6 березня – 12 березня
- Понеділок: сухоїдіння.
- Вівторок: гаряче без олії.
- Середа: сухоїдіння.
- Четвер: гаряче без олії.
- П'ятниця: сухоїдіння.
- Субота: гаряче з олією.
- Неділя: гаряча з олією.
Третій тиждень: 13 березня – 19 березня
- Понеділок:сухоїдіння.
- Вівторок: гаряче без олії.
- Середа: сухоїдіння.
- Четвер: гаряче без олії.
- П'ятниця: сухоїдіння.
- Субота: гаряче з олією.
- Неділя: гаряча з олією.
Четвертий тиждень: 20 березня – 26 березня
- Понеділок: сухоїдіння.
- Вівторок: гаряче без олії.
- Середа: сухоїдіння.
- Четвер: гаряче без олії.
- П'ятниця: сухоїдіння.
- Субота (Благовіщення): гаряче з олією, риба та вино.
- Неділя: гаряча з олією.
П'ятий тиждень: 27 березня – 2 квітня
- Понеділок: сухоїдіння.
- Вівторок: гаряче без олії.
- Середа: сухоїдіння.
- Четвер: гаряче без олії.
- П'ятниця: сухоїдіння.
- Субота: гаряче з олією.
- Неділя: гаряча з олією.
Шостий тиждень: 3 квітня – 9 квітня
- Понеділок: сухоїдіння.
- Вівторок: гаряче без олії.
- Середа: сухоїдіння.
- Четвер: гаряче без олії.
- П'ятниця: сухоїдіння.
- Субота: (Лазарева): гаряче з олією, ікра та вино.
- Неділя (Вербна): гаряче з олією, риба та вино.
Сьомий тиждень: 10 квітня по 15 квітня
- Понеділок: сухоїдіння.
- Вівторок: сухоїдіння.
- Середа: сухоїдіння.
- Четвер: гаряче без олії.
- П'ятниця: повна відмова від їжі.
- Субота: сухоїдіння.
- Неділя (Великдень): закінчення посту, коли можна все їсти.