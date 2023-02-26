Соблюдать Великий пост не просто, но он значителен для верующих христиан. Он длится ровно семь недель, во время которых предпочтительно употреблять пищу растительного происхождения.
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Важно помнить, что от соблюдения строгого поста освобождаются пожилые люди в возрасте от 60 лет, по слабому состоянию здоровья, беременные, дети и тяжело работающие.
Великий пост 2023 – календарь питания по дням
Первая неделя: 27 февраля – 5 марта
- Понедельник: полное воздержание от еды.
- Вторник: сухоедение.
- Среда: сухоедение.
- Четверг: сухоедение.
- Пятница: горячее без растительного масла.
- Суббота: горячее с растительным маслом.
- Воскресенье: горячая с растительным маслом.
Вторая неделя: 6 марта – 12 марта
- Понедельник: сухоедение.
- Вторник: горячее без растительного масла.
- Среда: сухоедение.
- Четверг: горячее без растительного масла.
- Пятница: сухоедение.
- Суббота: горячее с растительным маслом.
- Воскресенье: горячая с растительным маслом.
Третья неделя: 13 марта – 19 марта
- Понедельник: сухоедение.
- Вторник: горячее без растительного масла.
- Среда: сухоедение.
- Четверг: горячее без растительного масла.
- Пятница: сухоедение.
- Суббота: горячее с растительным маслом.
- Воскресенье: горячая с растительным маслом.
Четвертая неделя: 20 марта – 26 марта
- Понедельник: сухоедение.
- Вторник: горячее без растительного масла.
- Среда: сухоедение.
- Четверг: горячее без растительного масла.
- Пятница: сухоедение.
- Суббота (Благовещение): горячее масло, рыба и вино.
- Воскресенье: горячая с растительным маслом.
Пятая неделя: 27 марта – 2 апреля
- Понедельник: сухоедение.
- Вторник: горячее без растительного масла.
- Среда: сухоедение.
- Четверг: горячее без растительного масла.
- Пятница: сухоедение.
- Суббота: горячее с растительным маслом.
- Воскресенье: горячая с растительным маслом.
Шестая неделя: 3 апреля – 9 апреля
- Понедельник: сухоедение.
- Вторник: горячее без растительного масла.
- Среда: сухоедение.
- Четверг: горячее без растительного масла.
- Пятница: сухоедение.
- Суббота: (Лазарева): горячее масло, икра и вино.
- Воскресенье (Вербная): горячее масло, рыба и вино.
Седьмая неделя: 10 апреля по 15 апреля
- Понедельник: сухоедение.
- Вторник: сухоедение.
- Среда: сухоедение.
- Четверг: горячее без растительного масла.
- Пятница: полный отказ от еды.
- Суббота: сухоедение.
- Воскресенье (Пасха): окончание поста, когда можно все есть.