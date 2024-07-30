Старинное украинское блюдо, которое побило национальный рекорд: готовим велятинскую дзяму
30 июля 2024, 18:59Читати новину українською
Источник:инстаграм Мирославы Пекарюк
Украинская кухня – вкусная и разнообразная. Советуем приготовить блюдо, которое вы, возможно, никогда еще не пробовали.
Говорится о велятинской дзяме. Кстати, жители села Велятино установили национальный рекорд Украины, сварив 5862 литра этой вкуснятины.
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Велятинская дзяма
- Время: 2 часа
- Порций: 4
– 3 куриных крыла;
– 2 куриных бедра;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 250 граммов сметаны;
– 0,5 столовой ложки муки;
– 0,5 столовой ложки кукурузной крупы;
– петрушка, соль, перец по вкусу.
Смотрите, как готовить велятинскую дзяму: видео
Приготовление:
- Куриные бедра и крылья промойте. Лук и морковь почистьте.
- В кастрюлю налейте воду, положите туда курицу, целый лук и морковь. Посолите и варите бульон на медленном огне ориентировочно 1,5 часа.
- Из готового бульона выньте курицу и овощи.
- Отваренную морковь нарежьте мелким кубиком, петрушку измельчите.
- Сметану смешайте с мукой и кукурузной крупой. Добавьте в бульон, быстренько размешайте венчиком до однородности и поставьте прокипеть 2 – 3 минуты.
- Снимите дзяму с огня, добавьте к ней измельченную морковь, петрушку, черный молотый перец, хорошо все перемешайте, налейте в кружки и пейте.