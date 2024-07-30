Советуем не экономить лук. В этом рецепте используется один, однако вы можете положить его больше – блюдо станет еще вкуснее.

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Испанская тортилья

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 6 картофелин;

– 1 луковица;

– 5 яиц;

– 0,5 стакана оливкового масла;

– 0,5 чайной ложки соли.

Приготовление:

Почистьте картофель и нарежьте его тонкими ломтиками. Лук также почистите и нарежьте кубиками. Положите овощи в большую миску, посолите и перемешайте. На большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Положите картофельно-луковую смесь так, чтобы масло покрывало ее почти полностью. Уменьшите немного огонь и готовьте до мягкости картофеля. Снимите смесь с огня, слейте масло в отдельную миску, а картофель выньте шумовкой. Дайте остыть. Взбейте яйца в большой миске. Вылейте яичную смесь в картофель, перемешайте и дайте постоять 5 минут. Поставьте сковороду с 1 – 2 столовыми ложками масла на средний огонь. Вылейте и равномерно распределите яично-картофельную смесь. Когда подрумянится, снимите сковороду с плиты и накройте сверху большой тарелкой. Переверните, чтобы омлет оказался на тарелке. Поставьте сковороду обратно на плиту и налейте масло. Прогрейте в течение 30 секунд. Переложите омлет с тарелки на сковороду и готовьте в течение 4 – 5 минут. Снимите с огня и оставьте еще на 2 минуты. Переложите тортилью на тарелку и разрежьте на 6 – 8 частей, как пирог.

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