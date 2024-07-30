Советуем не экономить лук. В этом рецепте используется один, однако вы можете положить его больше – блюдо станет еще вкуснее.

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Испанская тортилья

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Почистьте картофель и нарежьте его тонкими ломтиками.
  2. Лук также почистите и нарежьте кубиками. Положите овощи в большую миску, посолите и перемешайте.
  3. На большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Положите картофельно-луковую смесь так, чтобы масло покрывало ее почти полностью.
  4. Уменьшите немного огонь и готовьте до мягкости картофеля.
  5. Снимите смесь с огня, слейте масло в отдельную миску, а картофель выньте шумовкой. Дайте остыть.
  6. Взбейте яйца в большой миске. Вылейте яичную смесь в картофель, перемешайте и дайте постоять 5 минут.
  7. Поставьте сковороду с 1 – 2 столовыми ложками масла на средний огонь. Вылейте и равномерно распределите яично-картофельную смесь.
  8. Когда подрумянится, снимите сковороду с плиты и накройте сверху большой тарелкой. Переверните, чтобы омлет оказался на тарелке.
  9. Поставьте сковороду обратно на плиту и налейте масло. Прогрейте в течение 30 секунд.
  10. Переложите омлет с тарелки на сковороду и готовьте в течение 4 – 5 минут. Снимите с огня и оставьте еще на 2 минуты. Переложите тортилью на тарелку и разрежьте на 6 – 8 частей, как пирог.