Мовиться про велятинську дзяму. До речі, жителі села Велятино встановили національний рекорд України, зваривши 5862 літри цієї смакоти.
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Велятинська дзяма
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Дивіться, як готувати велятинську дзяму: відео
Приготування:
- Курячі стегна та крила промийте. Цибулю і моркву почистьте.
- У каструлю налийте воду, покладіть туди курку, цілу цибулю та моркву. Посоліть та варіть бульйон на повільному вогні орієнтовно 1,5 години.
- З готового бульйону вийміть курку та овочі.
- Відварену моркву наріжте дрібним кубиком, петрушку подрібніть.
- Сметану змішайте з борошном і кукурудзяною крупою. Додайте у бульйон, швиденько розмішайте віничком до однорідності та поставте прокипіти 2 – 3 хвилини.
- Зніміть дзяму з вогню, додайте до неї подрібнену моркву, петрушку, чорний мелений перець, гарно все перемішайте, налийте у кружки та пийте.