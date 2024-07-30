Мовиться про велятинську дзяму. До речі, жителі села Велятино встановили національний рекорд України, зваривши 5862 літри цієї смакоти.

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Велятинська дзяма

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4

Дивіться, як готувати велятинську дзяму: відео

Приготування:

  1. Курячі стегна та крила промийте. Цибулю і моркву почистьте.
  2. У каструлю налийте воду, покладіть туди курку, цілу цибулю та моркву. Посоліть та варіть бульйон на повільному вогні орієнтовно 1,5 години.
  3. З готового бульйону вийміть курку та овочі.
  4. Відварену моркву наріжте дрібним кубиком, петрушку подрібніть.
  5. Сметану змішайте з борошном і кукурудзяною крупою. Додайте у бульйон, швиденько розмішайте віничком до однорідності та поставте прокипіти 2 – 3 хвилини.
  6. Зніміть дзяму з вогню, додайте до неї подрібнену моркву, петрушку, чорний мелений перець, гарно все перемішайте, налийте у кружки та пийте.