У вас будут просить приготовить блюдо еще раз: Веллингтон с фаршем и овощами
Источник:przepisy
Веллингтон – это особое блюдо, приготовление которого свидетельствует об уровне кулинарного мастерства. Впрочем, даже у изысканных блюд есть более простые "двойники", которые не уступают им по вкусу.
Сочный фарш с овощами, запеченный в слоеном тесте – это блюдо, от которого будут в восторге все. Покупка готового теста значительно упростит задание и сократит время приготовления пищи, а это желаемые опции для любой хозяйки.
Читайте также Котлеты с грибами или фрикадельки с овощами: блюда из куриного фарша, которые придутся по вкусу каждому
Рецепт Веллингтона с фаршем и овощами
Время: 50 минут
Порций: 4
Простой вариант изысканного блюда / Фото przepisy
Ингредиенты:
– 500 грамм фарша из свинины;
– листок французского теста;
– 2 булочки или ломтики хлеба;
– стакан молока;
– 2 яйца;
– 1 лук;
– пучок шпината;
– 1 помидор или 100 г сушеных;
– упаковка сыра фета;
– соль и специи по вкусу.
Приготовление:
- Хлеб заливаем молоком и ждем, чтобы он размягчился. Затем хлеб отжимаем и соединяем с яйцом и фаршем. Солим, добавляем специи и хорошо вымешиваем.
- Формируем из мяса два рулета диаметром примерно 3 сантиметра.
- На сковороде обжариваем лук и шпинат, добавляем помидоры и приправляем. Когда смесь немного остынет – добавляем фету.
- На поверхности раскатываем тесто, выкладываем на него один рулет из мяса. Затем покрываем его смесью из овощей и сыра и накрываем другим рулетом. Заворачиваем все в тесто, предварительно смазанное яйцом.
- Прокалываем тесто снаружи и еще раз смазываем яйцом.
- Выпекаем 25 минут при 200 градусах.
Приятного аппетита!