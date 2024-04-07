Опара ставится вечером, а замешивается тесто и выпекаются изделия уже утром. Этот рецепт точно не доставит вам лишних хлопот.

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Венский кулич

  • Время: 3 часа
  • Порций: 3

Приготовление:

  1. К теплому молоку добавьте дрожжи, сахар, мягкое сливочное масло и яйца. Перемешайте венчиком до однородности, после чего накройте пищевой пленкой и оставьте на ночь в теплом месте.
  2. Утром насыпьте половину просеянной муки, соль, ванильный сахар и размешайте ложкой. Изюм промойте, просушите и тоже добавьте в тесто.
  3. Просейте вторую часть муки. Перемешайте сначала ложкой, а потом – руками. Вымешивайте тесто в течение 10 – 15 минут.
  4. Разделите тесто на 3 части, сформируйте из них шары и выложите в формы для выпекания. Накройте полотенцем и оставьте на 90 минут, чтобы поднялись.
  5. Желток смешайте с молоком и смажьте им куличи. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут.