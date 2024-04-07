Венский кулич: элементарный рецепт на "ночном" тесте
7 апреля 2024, 18:56Читати новину українською
Источник:"Все просто"
Если вы решили в этом году печь пасху, приготовьте венскую. Она печется еще проще, чем обычная.
Опара ставится вечером, а замешивается тесто и выпекаются изделия уже утром. Этот рецепт точно не доставит вам лишних хлопот.
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Венский кулич
- Время: 3 часа
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 130 граммов масла;
– 900 граммов муки;
– 11 граммов сухих дрожжей;
– 250 миллилитров молока 2,5%;
– 250 граммов сахара;
– 3 яйца;
– 1 чайная ложка соли;
– 20 граммов ванильного сахара;
– 150 граммов изюма.
Для смазывания:
– 1 желток;
– 1 столовая ложка молока.
Приготовление:
- К теплому молоку добавьте дрожжи, сахар, мягкое сливочное масло и яйца. Перемешайте венчиком до однородности, после чего накройте пищевой пленкой и оставьте на ночь в теплом месте.
- Утром насыпьте половину просеянной муки, соль, ванильный сахар и размешайте ложкой. Изюм промойте, просушите и тоже добавьте в тесто.
- Просейте вторую часть муки. Перемешайте сначала ложкой, а потом – руками. Вымешивайте тесто в течение 10 – 15 минут.
- Разделите тесто на 3 части, сформируйте из них шары и выложите в формы для выпекания. Накройте полотенцем и оставьте на 90 минут, чтобы поднялись.
- Желток смешайте с молоком и смажьте им куличи. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут.