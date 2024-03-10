Традиционно тесто резали ромбами, внутри делали надрез и заворачивали внутрь надреза. Однако также вергуны могли делать в форме рулетиков или роз и добавлять в них цедру, ром, орехи и тому подобное.

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Рецепт классических вергунов

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 3 желтка;

– 50 граммов сахара;

– 50 граммов масла;

– 0,5 стакана сметаны;

– по щепотке соли и соды;

– 1 столовая ложка уксуса или спирта;

– 750 граммов растительного масла.

Приготовление:

Масло порубите на доске. Добавьте к нему муку, соду, яйцо, желтки, сахар и сметану. Хорошо перемешайте, посолите и добавьте уксус или спирт. Замесите достаточно крутое тесто, как на вареники. Раскатайте тесто до толщины 2 – 3 миллиметра и нарежьте полосками длиной 10 – 15 сантиметров и шириной около 2,5 сантиметра. Посередине каждой полоски сделайте небольшой надрез длиной ориентировочно 3 сантиметра, проденьте через него один конец полоски и выпрямите. В кастрюле или глубокой сковороде разогрейте масло и жарьте в нем вергуны, переворачивая на разные стороны, пока они не станут румяными. Поджаренные вергуны вынимайте на кухонные полотенца, чтобы вышел лишний жир, а затем перекладывайте на тарелку. Подавайте, посыпав сахарной пудрой и ванилином.

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