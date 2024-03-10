Традиционно тесто резали ромбами, внутри делали надрез и заворачивали внутрь надреза. Однако также вергуны могли делать в форме рулетиков или роз и добавлять в них цедру, ром, орехи и тому подобное.
Стоит попробовать "Водный Мир" дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами
Рецепт классических вергунов
- Время: 1 час
- Порций: 8
Приготовление:
- Масло порубите на доске. Добавьте к нему муку, соду, яйцо, желтки, сахар и сметану. Хорошо перемешайте, посолите и добавьте уксус или спирт. Замесите достаточно крутое тесто, как на вареники.
- Раскатайте тесто до толщины 2 – 3 миллиметра и нарежьте полосками длиной 10 – 15 сантиметров и шириной около 2,5 сантиметра.
- Посередине каждой полоски сделайте небольшой надрез длиной ориентировочно 3 сантиметра, проденьте через него один конец полоски и выпрямите.
- В кастрюле или глубокой сковороде разогрейте масло и жарьте в нем вергуны, переворачивая на разные стороны, пока они не станут румяными. Поджаренные вергуны вынимайте на кухонные полотенца, чтобы вышел лишний жир, а затем перекладывайте на тарелку. Подавайте, посыпав сахарной пудрой и ванилином.