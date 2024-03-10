Традиційно тісто різали ромбами, всередині робили надріз і завертали всередину надрізу. Проте також вергуни могли робити у формі рулетиків або троянд та додавати у них цедру, ром, горіхи тощо.
Варто спробувати "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами
Рецепт класичних вергунів
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Приготування:
- Масло посічіть на дошці. Додайте до нього борошно, соду, яйце, жовтки, цукор та сметану. Добре перемішайте, посоліть та додайте оцет або спирт. Замісіть досить круте тісто, як на вареники.
- Розкачайте тісто до товщини 2 – 3 міліметри та наріжте смужками довжиною 10 – 15 сантиметрів і шириною близько 2,5 сантиметра.
- Посередині кожної смужки зробіть невеликий надріз довжиною орієнтовно 3 сантиметри, протягніть через нього один кінець смужки та випряміть.
- У каструлі або глибокій пательні розігрійте олію і смажте в ній вергуни, перевертаючи на різні сторони, поки вони не стануть рум'яними. Підсмажені вергуни виймайте на кухонні рушники, щоб вийшов зайвий жир, а потім перекладайте на тарілку. Подавайте, посипавши цукровою пудрою і ваніліном.