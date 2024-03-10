Традиційно тісто різали ромбами, всередині робили надріз і завертали всередину надрізу. Проте також вергуни могли робити у формі рулетиків або троянд та додавати у них цедру, ром, горіхи тощо.

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Рецепт класичних вергунів

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 3 жовтки;

– 50 грамів цукру;

– 50 грамів масла;

– 0,5 склянки сметани;

– по дрібці солі та соди;

– 1 столова ложка оцту чи спирту;

– 750 грамів олії.

Приготування:

Масло посічіть на дошці. Додайте до нього борошно, соду, яйце, жовтки, цукор та сметану. Добре перемішайте, посоліть та додайте оцет або спирт. Замісіть досить круте тісто, як на вареники. Розкачайте тісто до товщини 2 – 3 міліметри та наріжте смужками довжиною 10 – 15 сантиметрів і шириною близько 2,5 сантиметра. Посередині кожної смужки зробіть невеликий надріз довжиною орієнтовно 3 сантиметри, протягніть через нього один кінець смужки та випряміть. У каструлі або глибокій пательні розігрійте олію і смажте в ній вергуни, перевертаючи на різні сторони, поки вони не стануть рум'яними. Підсмажені вергуни виймайте на кухонні рушники, щоб вийшов зайвий жир, а потім перекладайте на тарілку. Подавайте, посипавши цукровою пудрою і ваніліном.

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