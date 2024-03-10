Сладкие и хрустящие вергуны: аутентичный рецепт традиционного украинского печенья

Вергуны — это традиционное украинское печенье из пресного бездрожжевого теста, жаренное в масле. В зависимости от регионов могли отличаться тесто и форма печенья.

Традиционно тесто резали ромбами, внутри делали надрез и заворачивали внутрь надреза. Однако также вергуны могли делать в форме рулетиков или роз и добавлять в них цедру, ром, орехи и тому подобное.

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Рецепт классических вергунов

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

– 250 граммов муки;– 1 яйцо;– 3 желтка;– 50 граммов сахара;– 50 граммов масла;– 0,5 стакана сметаны;– по щепотке соли и соды;– 1 столовая ложка уксуса или спирта;– 750 граммов растительного масла.

Приготовление:

Масло порубите на доске. Добавьте к нему муку, соду, яйцо, желтки, сахар и сметану. Хорошо перемешайте, посолите и добавьте уксус или спирт. Замесите достаточно крутое тесто, как на вареники. Раскатайте тесто до толщины 2 – 3 миллиметра и нарежьте полосками длиной 10 – 15 сантиметров и шириной около 2,5 сантиметра. Посередине каждой полоски сделайте небольшой надрез длиной ориентировочно 3 сантиметра, проденьте через него один конец полоски и выпрямите. В кастрюле или глубокой сковороде разогрейте масло и жарьте в нем вергуны, переворачивая на разные стороны, пока они не станут румяными. Поджаренные вергуны вынимайте на кухонные полотенца, чтобы вышел лишний жир, а затем перекладывайте на тарелку. Подавайте, посыпав сахарной пудрой и ванилином.