Наверное, каждому из нас знакома ситуация, когда на рынке или в магазине покупаешь очень хороший салат, а уже на следующий день листья смотрятся не очень аппетитно. Зелень была в холодильнике всего несколько часов, а подавать к столу уже нечего.

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Если с вами случалась схожая неприятность, то обязательно запомните следующие советы, которые позволят вернуть салату хороший вид.

Как "оживить" салат

Вода з лимоном

Все, что нужно, это миска с водой и две столовые ложки лимонного сока. В эту смесь кладем листья салата – и уже через несколько минут они должны выглядеть как на картинке.

Салат – это не только вкус, но и эстетика / Фото Pixabay

Ледяная ванна

К холодной воде добавляем несколько кубиков льда, погружаем салат в воду и ставим миску в холодильник. Эффект будет виден уже через несколько минут.

Картофельная мука (не спутать с крахмалом)

На 3 литра воды добавляем ложку картофельной муки. Замачиваем салат в смеси на 20 минут, затем промываем под проточной водой. Эффект будет поразительным.

Как сохранить свежесть салата

Листья салата следует промыть и накрыть влажным бумажным полотенцем. Таким образом, листья хорошо хранятся на нижних полках холодильника. Этим способом также можно хранить лук и мяту.

Кроме того, салат можно хранить в фольге, которая будет препятствовать его высыханию. Перед завертыванием в фольгу также стоит подумать о влажном бумажном полотенце.