Напевно, кожному з нас знайома ситуація, коли на ринку або в магазині купуєш дуже гарний салат, а вже на наступний день листя виглядає не дуже апетитно. Зелень була у холодильнику лише кілька годин, а подавати до столу вже немає що.

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Якщо з вами траплялася схожа неприємність, то обов'язково запам'ятайте наступні поради, які дозволять повернути салату гарний вигляд.

Як "оживити" салат

Вода з лимоном

Все, що потрібна, це миска з водою та дві столові ложки лимонного соку. У цю суміш кладемо листя салату – і вже за кілька хвилин воно повинне виглядати неначе на картинці.

Салат – це не тільки смак, а й естетика / Фото Pixabay

Крижана ванна

До холодної води додаємо кілька кубиків льоду, занурюємо салат у воду і ставимо миску у холодильник. Ефект буде видно вже за кілька хвилин.

Картопляне борошно (не спутати з крохмалем)

На 3 літри води додаємо ложку картопляного борошна. Замочуємо салат у суміші на 20 хвилин, а потім промиваємо під проточною водою. Ефект буде вражаючим.

Як зберігати свіжість салату

Листя салату варто промити та накрити вологим паперовим рушником. У такий спосіб листя добре зберігається на нижніх полицях холодильника. Так само можна зберігати цибулю та м'яту.

Також салат можна зберігати у фользі, яка буде перешкоджати його висиханню. Перед загортанням у фольгу також варто подумати про вологий паперовий рушник.