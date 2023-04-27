Зелень должна быть идеальной: как вернуть вид "уставшему" салату

Иногда случается, что салат теряет свой чудесный вид еще до того, как окажется на столе. Сразу разочаровываться не стоит, ведь есть несколько способов, которые помогут его освежить.

Наверное, каждому из нас знакома ситуация, когда на рынке или в магазине покупаешь очень хороший салат, а уже на следующий день листья смотрятся не очень аппетитно. Зелень была в холодильнике всего несколько часов, а подавать к столу уже нечего.

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Если с вами случалась схожая неприятность, то обязательно запомните следующие советы, которые позволят вернуть салату хороший вид.

Как "оживить" салат

Вода з лимоном

Все, что нужно, это миска с водой и две столовые ложки лимонного сока. В эту смесь кладем листья салата – и уже через несколько минут они должны выглядеть как на картинке.

Салат – это не только вкус, но и эстетика / Фото Pixabay

Ледяная ванна

К холодной воде добавляем несколько кубиков льда, погружаем салат в воду и ставим миску в холодильник. Эффект будет виден уже через несколько минут.

Картофельная мука (не спутать с крахмалом)

На 3 литра воды добавляем ложку картофельной муки. Замачиваем салат в смеси на 20 минут, затем промываем под проточной водой. Эффект будет поразительным.

Как сохранить свежесть салата

Листья салата следует промыть и накрыть влажным бумажным полотенцем. Таким образом, листья хорошо хранятся на нижних полках холодильника. Этим способом также можно хранить лук и мяту.

Кроме того, салат можно хранить в фольге, которая будет препятствовать его высыханию. Перед завертыванием в фольгу также стоит подумать о влажном бумажном полотенце.